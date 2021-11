Benihort asesora en Colombia a productores de café y cacao

El director general de Benihort, Guillermo Edo, ha participado como asesor en reforma estatutaria para la entidad colombiana, ASOPEP, la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas. El viaje de trabajo ha sido impulsado por la Federació de Cooperatives Agroalimentàries, a través de un convenio firmado entre ACODEA (Agencia de Cooperación al Desarrollo de la Agricultura) y la cooperativa de Benicarló. Esta colaboración está incluida dentro de un proyecto europeo que pretende consolidar la gobernanza de la organización, empoderar a la nueva Junta Directiva y dar un marco más robusto a los asociados, a través de la reglamentación, después de la firma de la paz con la guerrilla de las FARC.

Como experto asesor, el director general de Benihort mantuvo reuniones diarias con la junta directiva de ASOPEP, a los que orientó en temas como la elaboración de estatutos y reglamentos, renovación del Consejo Rector o la formación de asambleas. Durante la misión también visitó diferentes explotaciones agrícolas de café y cacao, productos comercializados por esta Asociación de Productores Ecológicos de Planadas.

Qué es ASOPEP

ASOPEP nace en el año 2012 en el municipio de Planadas, departamento del Tolima y tiene presencia en 4 localidades, a través de sus 337 asociados. Planadas es el primer municipio en producción de café en Tolima y el tercero a nivel nacional, por lo que su café es reconocido por su calidad y distinguido en concursos nacionales e internacionales.

Para entender el nacimiento, crecimiento y consolidación de ASOPEP, es vital entender el contexto del municipio en que nació, pues conjuga las variables principales para hacer de ésta, una asociación especial, pues se evidencia el carácter pujante de su gente, las condiciones agroclimáticas excepcionales y el haberse gestado allí la guerrilla de las FARC. Todos estos contrastes, junto a que es un municipio alejado de la capital departamental, han hecho que los habitantes de este municipio desarrollen sus propios modelos de desarrollo territorial.

Guillermo Edo detallaba que “actualmente, y tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC en 2016, ASOPEP se encuentra en un contexto de expansión, y por ello, es importante estabilizar la organización, redistribuir el poder en la toma de decisiones, empoderar a la nueva Junta Directiva nacida en marzo y dar un marco más robusto a los asociados, a través de la reglamentación y capacitación”. El cambio de junta fue indispensable para planificar una asesoría en reforma estatuaria exitosa, porque ha permitido trabajar con una organización, que ya cuenta con una separación de poderes entre la gerencia y la junta directiva.

Concretamente, el papel de Edo en asesoría en Reforma Estatuaria se enmarca dentro del proyecto europeo “Acces to new markets, a growth an inclusiveness path”, que forma parte del progama “Empowerment of Professional Farmers” Organisations (SEPOP), financiado por Agricord-Agence Française de Développement (AFD).

Junto al director general de Benihort, formó la expedición a Colombia el asesor empresarial de ACODEA en el país latinoamericano, Loïc Frei. La misión tuvo una duración de 9 días.