Benicàssim también dice "no" a la tasa turística

El Ayuntamiento de Benicàssim mostrará su rechazo a la ‘Tasa Turística’ que pretende imponer la Generalitat Valenciana. La sesión plenaria del próximo viernes, a instancias de la moción presentada por el Partido Popular, debatirá la aprobación del documento con el que instarán al Consell a no tramitar ni aprobar el proyecto de ley que cree el Impuesto Valenciano de Estancias Turísticas en la Comunitat Valenciana, la denominada ‘Tasa Turística’, “por sus efectos desfavorables y por la férrea oposición a la misma del sector”. Así lo ha indicado la alcaldesa, Susana Marqués, quien lamenta que “en momentos como los de ahora, cuando el sector emprende el camino hacia la recuperación tras el impacto que ha dejado la pandemia en el turismo los últimos dos años, no es de recibo que se quiera aprobar una ley para crear el impuesto valenciano de estancias turísticas con el que se gravará la pernoctación en los establecimientos legalmente establecidos en la Comunitat Valenciana, sin el adecuado debate con los ayuntamientos, sin el necesario consenso con agentes del sector”. Susana Marqués ha añadido que “ahora no es momento de impulsar este tipo de medidas, sino todo lo contrario, ya que con nuestras acciones de gobierno a nivel local, provincial como autonómico, debemos contribuir a la recuperación de la actividad turística”.

Por todo, además de instar al Consell a no tramitar ni aprobar el proyecto de ley que cree el Impuesto Valenciano de Estancias Turísticas en la Comunitat Valenciana, a través del documento que se debatirá en el pleno del viernes 25, el Ayuntamiento de Benicàssim mostrará su rechazo a la ‘Tasa Turística’ y se comprometerá a la no aplicación de la misma, en el caso de que prospere el proyecto de ley, tanto en cuanto sea decisión municipal. Asimismo se instará al Consell y a los grupos parlamentarios que les sustentan en Les Corts Valencianes a que no utilice ni instrumentalice a los ayuntamientos para implantar la ‘Tasa Turística’ y que cualquier medida que afecte a la entidades locales se debata en el seno de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Por último, se instará al Consell a consensuar con el sector turístico y resto de agentes, cualquier cambio normativo o legislativo, que les afecte y les sea de aplicación.