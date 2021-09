Benicàssim reclama la construcción de una nueva depuradora

El Ayuntamiento de Benicàssim solicitará a la Generalitat Valenciana en el próximo pleno la construcción de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en el municipio. La actual depuradora se puso en marcha en 1.995 para una población de 9.037 censados, la mitad de la población actual sin contar el aumento de población en periodos vacacionales.

Como ha explicado la alcaldesa, Susana Marqués, “hace más de 25 años que nuestra instalación está en marcha. El crecimiento de Benicàssim requiere una nueva instalación adaptada a la demanda, que sea más eficiente y sostenible y sobre todo que cubra las necesidades de desarrollo de un municipio como el nuestro. Esta situación nos obliga necesariamente a tener dependencia de otra instalación como la de Castellón cuando la demanda en la depuradora de Benicàssim aumenta por cuestiones poblacionales o climatológicas”.

Es por ese motivo que el equipo de gobierno va a elevar a pleno la solicitud a la Generalitat Valenciana para que provea la partida necesaria y la dote económicamente en los Presupuestos que se están preparando para el próximo ejercicio 2022 para la construcción de una EDAR para el municipio de Benicàssim en un nuevo emplazamiento. Durante la visita a las zonas afectadas por las fuertes lluvias registradas el 30 de agosto, la consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, pudo conocer el estado de la actual depuradora y desde el consistorio le trasladaron la necesidad de ampliar la infraestructura en un nuevo emplazamiento.

Cabe añadir que la depuradora de Benicàssim fue diseñada en los años 90 “bajo unos parámetros que a día de hoy están obsoletos e ineficientes. Y debido al crecimiento actual de Benicàssim y en previsión del desarrollo futuro, tanto urbanístico como empresarial, el municipio necesita su propia instalación y no estar condicionado al mantenimiento y la capacidad de tratamiento de la EDAR de Castellón”, añade Susana Marqués.

En la actualidad, la localidad cuenta con una depuradora y varios bombeos, siendo los más destacados Mohíno, Jorge Comín, Coviles, Delicias y La Ratlla, y se encuentra conectada con la red de Castellón ya que la capacidad de la EDAR de Benicàssim se ve limitada a los 6.000 m3/d de tratamiento biológico.

En el II Plan de Saneamiento de la Comunitat Valenciana previsto ya se contemplaban las inversiones necesarias en cuanto al saneamiento y depuración para Benicàssim, “actuaciones que no se llevaron a cabo al ser declaradas en 2010 de Interés General del Estado aunque no se llegó a ejecutar”, ha comentado la concejala responsable del Ciclo del Agua, Elena Llobell, quien añade que “en la propuesta de programa de medidas para el ciclo de planificación 2022-2027 no se ha contemplado ninguna medida para la adecuación o reforma de la EDAR de Benicàssim”.

Los objetivos que plantea Benicàssim con la construcción de una nueva depuradora son tres. Por un lado, asegurar el desarrollo de nuevos sectores urbanísticos previsto para lo que es necesario disponer de un informe de capacidad favorable por parte de la EPSAR. En segundo lugar, asegurar en el medio-largo plazo el tratamiento adecuado de las aguas residuales generadas en nuestro municipio. Y por último, propiciar la reutilización de las aguas depuradas en Benicàssim, “como un paso más dentro de nuestro compromiso con un desarrollo sostenible para alcanzar los ODS, y en concreto basado en el objetivo estratégico de fomentar la economía circular”, ha finalizado la alcaldesa.