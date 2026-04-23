Benicàssim pondrá en marcha un plan de asfaltado de 500.000 euros

El Ayuntamiento de Benicàssim ha puesto en marcha, coincidiendo con el Día del Libro, una iniciativa cultural para fomentar la lectura en los espacios públicos. La alcaldesa, Susana Marqués, ha explicado en una entrevista en COPE que el proyecto de las "Bibliotecas Viajeras" busca convertir parques y jardines en puntos de intercambio de libros para todos los vecinos.

La iniciativa, impulsada por el área de Cultura, consiste en instalar casetas de madera donde los ciudadanos pueden "acercarse, coger un libro, dejar otro". Los dos primeros puntos se han habilitado en la Plaza del País y en la Plaza de Europa, cerca de los colegios, para facilitar el acceso a los más pequeños.

Es una iniciativa que acerca la lectura a los más pequeños" Susana Marqués Alcaldesa de Benicàssim

Marqués ha destacado que estas casetas se han confeccionado con "recursos propios" y con "material reciclado de las propias playas". La alcaldesa considera que "es una iniciativa que acerca la lectura a los más pequeños y que es una propuesta más que engrandece" la oferta cultural del municipio.

Información juvenil y mejoras urbanas

Coincidiendo con el Día Europeo de la Información Juvenil, el consistorio también ha presentado una guía de recursos municipales para los jóvenes. Según la alcaldesa, esta guía nace de la "escucha activa" con este colectivo, ya que muchos "desconocían" los servicios y recursos que el ayuntamiento pone a su disposición en áreas como juventud, empleo, educación o deportes.

En el ámbito de las infraestructuras, el ayuntamiento ha licitado un [nuevo plan de asfaltado] que abarcará cerca de 30.000 metros cuadrados de viales. La inversión prevista es de casi 500.000 euros y tiene como objetivo reforzar "no solo el firme de nuestras calzadas, sino también la seguridad vial y la mejora de la movilidad", ha señalado Marqués.

Un Benicàssim amable en el que se circule con total seguridad" Susana Marqués Alcaldesa de Benicàssim

El objetivo final, según Marqués, es lograr "un Benicàssim amable en el que se circule con total seguridad", cuidando los detalles cotidianos que mejoran la vida de los vecinos. La alcaldesa ha aclarado que, aunque el plan ya está en proceso de licitación, "la gran inversión se va a ver ejecutada a partir del último trimestre del año".

Esta decisión busca evitar las obras durante los meses de verano, cuando la población de Benicàssim se quintuplica, para "entorpecer lo mínimamente posible la vida diaria de los vecinos".