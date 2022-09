Benicarló refuerza su apoyo a la gimnasia rítmica

El concejal de Deportes, Fernando Jovaní y la entrenadora del Club Mabel Benicarló, Blanca López, han presentado hoy los objetivos de la gimnasta de la selección nacional Polina Berezina. La cinco veces campeona de España absoluta individual en categoría de honor lleva seis meses de preparación intensa en Benicarló con el objetivo de conseguir clasificarse para los Juegos Olímpicos de París, el 2022. Este sábado viaja a Bulgaria para participar en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica Sofía 2022, la primera prueba clasificatoria para las Olimpiadas.





A lo largo de estos meses de entrenamiento, el Ayuntamiento de Benicarló ha colaborado con el Club Mabel y con la Real Federación Española de Gimnasia para proporcionar las mejores condiciones físicas y técnicas para el atleta. Estos esfuerzos han incluido la concesión del Pabellón Polideportivo y el traslado de un tapiz especial de Torrevieja para la práctica deportiva. Fernando Jovaní ha afirmado que «apoyar a a la gimnasta de más alto nivel ahora mismo en nuestra ciudad es no sólo un orgullo sino también una obligación». También ha recordado que «el Ayuntamiento de Benicarló, a través de apoyar a deportistas como Polina, está haciendo cantera. Seguiremos apoyando a a Polina y a todos los otros deportistas, cómo hemos hecho siempre, para que puedan continuar disfrutando de su deporte y llevándolo al máximo».





Blanca López ha destacado que la gimnasia conlleva una competición muy dura, en la cual se clasifican sólo dos gimnastes por país. Sin embargo, el Club se marca como objetivo conseguir que Berezina se clasifique como una de las mejores gimnastes del mundo para llegar a los Juegos Olímpicos de París: «Continuamos trabajando para que Polina esté en las mejores condiciones. El Mundial de Sofía marcará un punto de inflexión a partir del cual hacer balance hacia la clasificación olímpica por 2024».





Berenzina decidió mudarse en Benicarló después de que el proyecto que llevaban a cabo con Blanca López en Valencia llegara a su fin. Entonces decidió apostar por su carrera deportiva y seguir con su trabajo en la ciudad de su entrenadora. «Me he sentido como en casa. Estoy muy agradecida por toda la ayuda que he recibido, y que me ha facilitado mucho toda la preparación». Respecto al Mundial, habla así: «Estoy muy motivada y espero poder defender todo el trabajo de mi equipo».