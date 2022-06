El CB Benicarló estrenará patrocinador principal en la próxima temporada

Maderas Sorlí es una empresa con sede en Benicarló y número 1 en su sector de la madera. La organización siempre ha apostado por el deporte benicarlando. Tal es así que Maderas Sorlí lleva más de 15 años siendo patrocinador del club, colaborando año tras año y siendo siempre una pieza fundamental en el proyecto. Su fundador, Batiste Sorlí, ya colaboró con distintas entidades deportivas con el objetivo de que el nombre de Benicarló llegase lo más lejos posible. Sus hijos Carlos, Juan Pascual y Susi, han seguido su modelo y la firma de este contrato de patrocinio es un ejemplo evidente.

Este acuerdo entre Maderas Sorlí y el Club Baloncesto Benicarló permitirá a ambos proyectos conseguir sinergias y cumplir objetivos comunes. Son dos proyectos con ambición, ganas de seguir creciendo y llegar lo más lejos posible. Son dos colectivos benicarlandos que quieren recorrer la geografía española juntos, llevando con orgullo el nombre de Benicarló.

La rueda de prensa para anunciar el patrocinio ha tenido lugar en las instalaciones de la empresa de Maderas Sorlí el miércoles 15 de junio a las 12h. Enrique Besalduch, presidente del Club Baloncesto Benicarló y Alberto García, secretario del club, junto con Carlos Sorlí, gerente de la empresa Maderas Sorlí hablaron del patrocinio y respondieron a las preguntas de los periodistas presentes. Algunas de las declaraciones más importantes fueron las siguientes:

Carlos Sorlí: “Agradecer a la junta directiva y a todos los socios, sé que tenéis una base impresionante con 300 jugadores, y eso me hace una especial ilusión, todavía me motiva más. Siempre hemos tenido colaboraciones con el deporte, cuando se nos ofreció la vacante de patrocinador principal lo recibí con una ilusión tremenda. Los valores del club, los que transmitís muy bien desde la junta directiva, hacen que todavía tomemos con más ganas e ilusión el ser partícipes de este proyecto. Quizás las sinergias hacen que Maderas Sorlí pueda crecer y el club también, porque no, llegar a una LEB Oro.

Enrique Besalduch: “Maderas Sorlí es una empresa que siempre ha apostado por el deporte Benicarlando. Lleva colaborando con nosotros desde hace 14 años, cuando se conjuró la junta actual del club. Maderas Sorlí tiene muchas similitudes con el Club Bàsquet Benicarló, es una empresa familiar y cercana que trabaja desde la humildad, el respeto, el trabajo y sobre todo desde la honradez, valores que desde el club tomamos como ejemplo. Gracias por confiar en nosotros y esperamos estar a vuestra altura.”

Alberto Gracia: “La LEB plata es una liga muy competitiva, dura y exigente. Los equipos necesitamos dos patas, una pata deportiva, la que creo que hemos hecho los deberes estas últimas dos temporadas y también necesitamos otra económica., en uno La liga exige desplazamientos, jugadores competitivos y para eso se necesita dinero. El acto de hoy es un espaldarazo a toda esa búsqueda de ingresos típicos y atípicos que hacemos el Club Bàsquet Benicarló.”