Begoña Carrasco pesca entre las salidas de Ciudadanos: Esteban Ventura se incorpora al PP

La candidata del PP a la alcaldía de Castellón, Begoña Carrasco, incorpora a su comité de campaña al que hasta esta misma semana ha sido portavoz adjunto de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital, Esteban Ventura. “El Partido Popular tiene las puertas abiertas a todos los castellonenses desencantados con el gobierno actual de Castellón, el Partido Popular es la única alternativa para posibilitar el cambio que necesita y merece nuestra ciudad”, señala.





“Hoy demostramos que no nos sobra nadie y animo a sumarse al proyecto del PP, como ha hecho Esteban Ventura, a todos los que votaron a Ciudadanos y hoy se sienten huérfanos y a todos los socialdemócratas avergonzados del ‘sanchismo’ que pacta con asesinos, que tiene de socio preferente a Bildu con condenados por asesinatos en sus listas”, señala.





De Esteban Ventura Carrasco ha destacado que es “una persona honesta, trabajadora y enamorada de Castellón, como nosotros”. “Conoce los problemas de cada barrio porque se ha recorrido la ciudad, como hemos hecho nosotros, por eso lo incorporamos al equipo. Sumamos para ganar, ganar para gobernar y gobernar para transformar la vida de los castellonenses, para resolverles sus problemas. A partir del 28 de mayo el Ayuntamiento de Castellón volverá a ser la casa de todos los castellonenses, porque vamos a gobernar para todos”, añade Carrasco.





Por su parte, Esteban Ventura, que ha sido hasta el pasado lunes el número 2 de Ciudadanos en la lista municipal, ha agradecido a Begoña Carrasco la confianza depositada en él. Cabe recordar que el 8 de mayo presentó su baja en la formación naranja y su renuncia como concejal en el Ayuntamiento alegando como él mismo hizo público <<No puedo seguir defendiendo un proyecto en el que no me siento identificado>>.





“Vengo a aportar mi granito de arena para que se produzca el cambio que tantos castellonenses están esperando, el cambio de la ilusión, el cambio de la libertad. Por eso, me sumo al comité de campaña del PP y desde hoy trabajaré codo con codo con todo el equipo. El proyecto del Partido Popular es un proyecto ambicioso con el que me siento identificado y me ha devuelto la ilusión", ha señalado.





“Vengo a trabajar, a arrimar el hombro, a sumar. Quiero aportar mi experiencia política y el conocimiento de la ciudad, y por supuesto, a aportar mi tiempo, mis ganas de cambio y mi dedicación para llevarlo a cabo. Tengo ganas de seguir peleando por lo que creo, que no es otra cosa que trabajar por construir una ciudad y un futuro mejor”, concluye.