Begoña Carrasco (PP) anuncia qué hará con el topónimo de Castellón, la cruz y Castalia

Sin necesidad de pactar con Vox por ahora es la idea que lleva Begoña Carrasco para presentarse a la toma de posesión dentro de tres semanas como alcaldesa de Castellón de la Plana y no cierra la puerta a ninguna de las formaciones políticas que han conseguido representación en el consistorio: PSPV, Compromís y Vox, según avanza en COPE.

"Ayer me llamó Amparo Marco y no pude cogerle el teléfono, hoy la he llamado yo y también voy a llamar a Ignasi García y a Antonio Ortolá, porque es lo que nos han pedido los castellonenses: que hablemos, que nos sentemos y que nos entendamos".

Carrasco explica que "la calle ha pedido cambio y tenemos que plantear una alternativa real" y ya avanzaba anoche que lo primero que haría sería un plan de limpieza y también adelanta que una medida simbólica será recuperar el topónimo en castellano de la ciudad. "Algo simbólico será recuperar el topónimo bilingüe, para que cada uno llame a la ciudad como quiera, Castelló de la Plana o Castellón de la Plana. Desde la libertad, que se pueda expresar como quiera".

No plantea devolver la cruz al parque Ribalta del emplazamiento al que fue trasladado por Compromís, PSPV y Podem. "La cruz está, conseguimos con las protestas que no la derribaran y prefiere gastar los 80.000 euros que costó cambiarla de lugar en otras cosas".

Arreglar y adecentar Castalia es otro de los objetivos. "Es necesdario proque se nos ha hecho viejecito. Es patrimonio municipal y es patrimonio también el club porque es sentimiento de la ciudad".