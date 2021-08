El ayuntamiento de Vila-real acompaña en 2021 a una veintena de nuevas mujeres por violencia de género

El Ayuntamiento de Vila-real, a través de la Casa de la Dona, ha atendido durante 2021 a 20 nuevas mujeres víctimas de violencia de género, que por primera vez han acudido a este servicio de la Concejalía de Igualdad para recibir ayuda y asesoramiento tras haber sufrido malos tratos por parte de sus parejas.

El departamento que dirige la concejala Rosario Royo ha dado a conocer este balance que “demuestra que no podemos bajar la guardia porque la violencia machista sigue, por desgracia, presente en muchos hogares”, ha señalado la responsable de Igualdad. Según los datos registrados hasta el mes de agosto, la Casa de la Dona ha realizado seguimiento de 30 terminales del servicio telefónico de atención y protección para las víctimas de violencia de género (Atenpro) con el que se lleva a cabo un acompañamiento a las mujeres que han denunciado una situación de maltrato. Este servicio, que se presta junto a Cruz Roja, se tramita en aquellos casos determinados por el juzgado y es complementario a la labor que realizan la Policía Local y la Policía Nacional para la protección de víctimas de violencia de género.

“La mejor herramienta para combatir la violencia contra las mujeres es la inversión en prevención y sensibilización en la sociedad”, recalca Royo. De esta manera, durante este mes de agosto, la Concejalía de Igualdad ha continuado con la campaña de sensibilización que, a principios de año, lanzó a través de redes sociales para ahondar en la necesidad de la corresponsabilidad como base de los buenos tratos. La campaña se realiza a través de las redes “ante la dificultad para llevar a cabo acciones de manera presencial debido a la pandemia”. Este mes, las acciones de la campaña se han dirigido a concienciar a la ciudadanía sobre “la desigualdad de género en el mercado laboral, que provoca la pérdida del talento femenino y de grandes aportaciones de la mujer en la sociedad, sobre todo en ámbitos como son la tecnología, la ciencia y las matemáticas, donde menos del 30% de profesionales de estos sectores son mujeres”, ha destacado Royo.

Al respecto, la concejala recuerda que “sólo desde la interiorización de que todas las personas somos iguales en derechos y deberes, seremos capaces de construir una sociedad igualitaria, inclusiva donde la violencia no tenga cabida, y por ello continuamos trabajando con los centros educativos, para que la coeducación sea una realidad y que se eduque a los más pequeños potenciando su individualidad pero sin partir de los estereotipos de los roles de género”.

En este sentido, también durante este mes la concejalía ha dado difusión a los vídeos participantes en el concurso de vídeo viral Igualtat i acció! que, con el lema ‘El amor no necesita pruebas’, ha servido para concienciar a los alumnos de 3º y 4º de ESO de la necesidad de cambiar el paradigma amoroso para que “cambie la posición de mujeres y hombres en la sociedad como colectivo genérico”. El concurso cerró su primera edición con cerca de un centenar de participantes, que han plasmado en menos de un minuto por qué es importante no ceder a presiones ni chantajes y no difundir contenido íntimo a través de vídeos o en redes sociales.