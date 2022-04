El ayuntamiento de Moncofa dará cuenta la próxima semana de reunión con Costas

El Ayuntamiento de Moncofa ha decidido convocar para el miércoles de la semana que viene a los vecinos afectados por la regresión del litoral en el municipio y explicarles la postura y condiciones que Costas quiere imponerles antes de plantearse la construcción de los espigones que tanto está reclamando el municipio. El equipo de Gobierno quiere, de esta forma, ponerles al día tras la reunión que mantuvo la semana pasada con la directora general de la Costa y el Mar, Ana María Oñoro.

Wences Alós Valls, alcalde de Moncofa, ha asegurado que “los vecinos tienen derecho a saber qué postura está adoptando el Gobierno y que perjudica gravemente los intereses y los derechos del municipio y de sus vecinos. El Ayuntamiento de Moncofa va a defender hasta el último metro de nuestra costa, sin dar nada por perdido, a pesar de que el Gobierno impone deslindes (al norte y sur del rio Belcaire), retroceder la línea de ribera en el tramo sur de la av. Mare Nostum (concretamente desde el canal de Masbó hasta la calle l’Estany), afectando a todas las parcelas en una anchura de 10 metros, y medidas más drásticas en lo que afecta a les casetes de primera línea del Grau”.

El alcalde de Moncofa se ha mostrado muy contrariado con el argumento de “si retrocedéis habrá fondos europeos, si no, no. Queremos fondos europeos, pero para defender la costa, no para destruirla, que se haga, ni más ni menos, lo mismo que se está haciendo en Almenara con los espigones. Es importante no rendirse a los efectos del cambio climático y acometer cuanto antes las obras de los espigones, la negativa por parte del Gobierno a actuar en parte del frontal marítimo está provocando un daño irreparable al patrimonio histórico, cultural y turístico de Moncofa”.

Por ese motivo, el próximo miércoles 13 de abril a las 19:30 horas se convocará una reunión con los vecinos en la Casa de la Cultura para exponerles el proyecto de Costas y la posición del Ayuntamiento.

El alcalde acude al Senado para apoyar la defensa de “les casetes”.

Wences Alós Valls ha insistido en que “estamos a favor de la llegada de los Fondos Europeos, pero también para hacer espigones, no para perder metros de los vecinos y del pueblo. Por ese motivo voy a Madrid a apoyar la modificación de la ley de Costas que se vota en el Senado, a defender los intereses del municipio. Por otro lado, lamentamos que mientras que en otros municipios defienden unidos el interés de sus vecinos la oposición en Moncofa parece plegada a las imposiciones del gobierno central”.

La propuesta que se va a votar en el Senado defiende que la falta de suficientes medidas de protección durante décadas en las que la regresión litoral se ha ido agravando, ha supuesto que las modificaciones en los deslindes hayan dejado dentro del dominio público marítimo-terrestre inmuebles urbanos destinados a residencias unifamiliares o pequeños comercios consolidados desde décadas previas a que se llevara a cabo ese deslinde.

El deslinde, en estos casos supone un despojo de propiedades consolidadas desde, en muchos casos, hace más de un siglo, que además han venido manteniendo su perfil asociado al entorno litoral de forma que ya forman parte del patrimonio histórico, cultural y paisajístico de nuestras costas, que les otorgan valores que se deben preservar conciliándolas con el dominio público