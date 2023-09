El Ayuntamiento de Castellón aprueba la reforma del Bulevar Blasco Ibáñez

Tras modificar el proyecto heredado por el anterior gobierno municipal, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado este jueves la adjudicación de las obras de ejecución de microactuación para la mejora de la movilidad peatonal y calmado de tráfico en el Bulevar Blasco Ibáñez, a la mercantil Civicons Construcciones Públicas S.L, por un importe de 344.717,45 euros, más 72.390,67 euros en concepto de IVA.

Como las necesidades de los vecinos es lo primero para el Gobierno Local. El equipo de dicho gobierno se reunió con el presidente de la asociación de vecinos, Ignacio Dorlá, para escuchar y atender sus necesidades, para después llevar a cabo el proyecto pertinente para garantizar la tranquilidad de los vecinos de la zona.

En concreto, las obras trasladará la zona de juegos cerca del Patronato de Deportes, puesto que al no haber edificaciones cerca, podrán jugar con total libertad sin causar molestias. El portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha explicado que “lo que hemos hecho es trasladar la zona de juegos que, donde estaba prevista podía provocar problemas de ruido, y la llevamos a otra zona, cerca del Patronato de Deportes, donde no hay vecinos con tal de no molestarles”.

Para el actual equipo de gobierno era muy importante modificar este proyecto inicial pasando antes por un proceso de participación ciudadana, puesto que “hemos de trabajar teniendo en cuenta el punto de vista de los ciudadanos que viven allí que son los que se ven directamente afectados”, ha explicado el portavoz del gobierno, Vicent Sales.

La inversión es cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) del Ayuntamiento de Castellón de la Plana. Esta operación llamada “Aumento de las zonas peatonales en el Bulevar Blasco Ibáñez para generar nuevos espacios de encuentro y convivencia ciudadana" se enmarca dentro del objetivo temático 9 que tiene como fin promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier forma de discriminación.

El proyecto consiste, por un lado, en eliminar los tres pasos transversales de las calles José Barbera Cipria, Gonzalo Puerto Mezquita y Miguel de Unamuno, que actualmente están cortados, para dar continuidad al paso central del bulevar.

Por otro lado, se crearán dos áreas de juegos infantiles con columpios, balancines, toboganes y otros conjuntos, además de bancos para el descaso. Se habilitarán puntos específicos con aparatos de ejercicio físico y mantenimiento para personas mayores. También se colocarán mesas de tenis de mesa y tableros con sillas fijas para jugar al ajedrez. Otra de las mejoras y que irá en la zona de juegos es la sustitución de pavimento de losetas de caucho por un pavimento continuo de caucho.

Cambio de césped:

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado la licitación del cambio de césped artificial en el campo B de las instalaciones deportivas del Gaetà Huguet, con unpresupuesto de 301.652,89 euros más 63.347,11 euros en concepto de IVA (21%).

“Era una gran reivindicación de hace mucho tiempo que tenían los clubes de fútbol de la ciudad porque el campo B estaba en muy mal uso. Este gobierno ha apostado por el cambio de césped y así todos los chavales que juegan a fútbol en Castellón podrán jugar en perfectas condiciones”, ha afirmado el portavoz del equipo de gobierno.