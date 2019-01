La aventura de una persona con movilidad reducida para coger un taxi en Madrid

La huelga de taxistas que desde hace una semana se está llevando a cabo en Madrid, afecta al desplazamiento de las personas que estos días acuden al Madrid Fusion o que han visitado en los últimos días la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR.

El presidente de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Castellón, Carlos Laguna y el secretario de esta entidad, Samuel Miralles, viajaron hasta FITUR. Se trata de dos personas con movilidad reducida que cogieron la silla de ruedas para desplazarse. Los taxistas manifestados en el exterior de Ifema decidieron llevarles hasta el pabellón donde se realizaba la feria, gratuitamente y, dejarles un número de teléfono al que contactar cuando abandonaran el lugar.

Una vez Laguna y Miralles decidieron salir de FITUR, llamaron al taxi y se encontraron con la negativa del equipo de seguridad a dejar entrar cualquier vehículo al lugar.

"Le dijimos al de seguridad que íbamos a llamar a un taxi y que hablara con la puerta para que le dejara entrar. Cuando ya vuelve el de seguridad nos dice: Mi jefe me ha dicho que no, que con la que están montando ahí fuera hoy aquí no entra ningún taxi", según ha relatado a COPE Carlos Laguna.

Lamenta el presidente de Cocemfe Castellón que "lo dijo con un tono como de venganza contra los taxis. Además, que lo hizo para recoger a unas personas con movilidad reducida y que no nos iba a cobrar la carrera", para continuar que "el responsable de seguridad debería haber antepuesto su cabreo personal contra los taxistas y haber permitido que hicieran un servicio especial".

Finalmente, por sus propios medios Laguna y Miralles abandonaron FITUR y lograron "en una de las cuestas en la que estaba la Policía Nacional, vimos un taxi y la propia Policía Nacional hizo volver al taxista", que era precisamente al que ellos mismo habían llamado anteriormente para que fuera a buscarles.

Laguna lanza un llamamiento de cara a que "ésto sirva también para sensibilizar a otros responsables de seguridad".