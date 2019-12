Avelino Corma recibirá el Premio Heinz Heinemann 2020

El profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-Universitat Politècnica de València) Avelino Corma ha sido galardonado con el Premio Heinz Heinemann 2020 de la Asociación Internacional de Sociedades de Catálisis (IACS), por sus innovadores logros en la transición desde el diseño molecular de los catalizadores sólidos a sus aplicaciones industriales.

Se trata del premio más prestigioso de esta asociación que cada cuatro años recae en un individuo o en un grupo de trabajo por sus importantes contribuciones a la ciencia y la tecnología de catálisis logradas durante los últimos 8-10 años. El galardón, dotado con 5.000 dólares, consiste en una placa que se le entregará en la ceremonia de premios de la 17ª. edición del Congreso Internacional sobre Catálisis que tendrá lugar del 14 al 19 de junio de 2020 en San Diego (EE.UU.). Durante la ceremonia, Avelino Corma impartirá una conferencia.

Reconocimientos

Avelino Corma es profesor de investigación del CSIC y desarrolla su labor en el Instituto de Tecnología Química (ITQ, CSIC-UPV). En su currículum, con un índice h de 136, destacan más de 1.250 publicaciones, 3 libros, más de 150 patentes, 10 de ellas en explotación industrial, y más de 30 tesis doctorales dirigidas. Además, forma parte del comité editorial de numerosas revistas científicas.

Es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España, de la Academia Europea, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, de la National Academy of Engineering (EE.UU.) y de la Royal Society (Reino Unido).

Entre sus numerosos reconocimientos se incluyen: Premio de la Amistad del Gobierno Chino, Premio Spiers Memorial de la Royal Society of Chemistry, Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, Gran Medalla de la Academia Francesa de Ciencias, Rhodia Pierre-Gilles de Gennes Prize for Science and Industry, Eni Award, Royal Society of Chemistry Centenary Prize, A. V. Humbold Research Award, G.A. Somorjai Award de la American Chemical Society, Premio Nacional de Ciencia y Tecnología de México, Medalla de Oro de la Real Sociedad Española de Química, Breck Award de la International Zeolite Association, Premio de Nuevas Tecnologías Rey Jaume I, Premio François Gault de la European Catalysis Society, F. G. Ciapetta Lectureship in Catalysis y Eugene J. Houdry Award in Applied Catalysis de la North American Catalysis Society, Michel Boudart Award for the Advancement of Catalysis de la North American Catalysis Society y la European Federation of Catalysis Societies, Premio de Investigación Iberdrola de Química, Premio Nacional de Tecnología Leonardo Torres Quevedo y Premio Dupont. Asimismo, Corma ha recibido la Orden del Mérito Civil de España y ha sido condecorado con la Medalla de la Universitat Politècnica de València.

Además, ha sido investido doctor honoris causa por las universidades de Utrecht, Técnica de Múnich, Jaume I de Castelló, València, Ruhr Bochum, Alicante, Ottawa, Tecnológica de Delft, Bucarest, Jaén, Cantabria, Córdoba, la UNED y por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse (Francia). Su actual campo de investigación se centra el desarrollo de catalizadores para procesos intermedios de química fina, moléculas y productos para la producción de fármacos y para las industrias de los perfumes y la alimentación. También trabaja en la transformación de biomasa en energía.