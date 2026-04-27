Avance positivo de los incendios en Onda: confinados y sin contaminantes en el aire

Así ha sido la actuación de los bomberos en el incendio de la planta de reciclaje de Onda

El Consorcio de Bomberos de Castellón sigue trabajando en el incendio de una planta de reciclaje en Onda, declarado la tarde del domingo. Durante la noche, el objetivo de los bomberos ha sido rebajar la carga térmica, algo que permitirá posteriormente dar acceso a la maquinaria pesada para reforzar los trabajos. A primeras horas de la mañana, trabajan cuatro dotaciones de bomberos, un camión nodriza de 35.000 de capacidad, una unidad de mando y una de jefatura y dos unidades de bomberos forestales de GVA.

Las últimas anotaciones indican que ya no hay elementos contaminantes en el aire y los vecinos desalojados ya pueden regresar a sus viviendas. Carmina Ballester ha destacado tras la reunión del CECOPAL en el ayuntamiento esta misma mañana que el incendio se encuentra acotado y controlado.

Eso sí, no ha sido la única actuación en Onda por parte de los bomberos en las últimas horas.

El Consorcio de Bomberos de Castellón se ha movilizado esta madrugada, a las 04:40 h, a un nuevo incendio industrial en la localidad de Onda. En este caso, el incendio ha afectado una empresa de palets y una campa exterior de una empresa de desguace de coches. En el caso de los palets, el fuego ha afectado la totalidad de las instalaciones, mientras que, en el desguace, los bomberos han logrado contener el avance hacia las instalaciones principales, frenando la propagación pese al rápido avance y a que muchos vehículos empezaban a verse afectados por la radiación.