La Asociación Síndrome de Down Castellón reconoce la labor de los centros educativos “más inclusivos”

La Asociación Síndrome de Down Castellón quiere reconocer la labor y esfuerzo que están realizando los centros educativos de la provincia que promueven acciones en favor de la inclusión educativa de alumnado con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

Para ello, ha creado los sellos “Contamos Contigo-Educación” que serán entregados al finalizar cada curso escolar a aquellos centros que hayan aplicado buenas prácticas en favor de la inclusión.

Se valorará a los centros que tengan escolarizados alumnado con síndrome de Down que hayan realizado sensibilización tanto al alumnado como al profesorado sobre la inclusión de las personas con síndrome de Down y hayan mantenido relación de coordinación continuada con la Asociación Síndrome de Down de Castellón, entre otros criterios.

Durante las próximas semanas se va a llevar a cabo una campaña informativa a los centros escolares de la provincia que cuentan con alumnado que forma parte de la Asociación para que sean conocedores este proyecto.

Tal y como explica Alberto Mateu, presidente de la Asociación, “con esta iniciativa queremos reconocer el gran esfuerzo que realizan los profesionales implicados con los valores de la educación inclusiva, valores que desde la asociación consideramos fundamentales para conseguir una sociedad diversa y tolerante”.

Actualmente, son 24 los centros educativos de la provincia que cuentan en sus aulas con alumnos con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual. El 90% de estos alumnos, según indica Raquel González, responsable del Área de Atención Psicoeducativa de la Asociación, se encuentran matriculados en centros ordinarios, siguiendo una formación que garantiza su plena inclusión escolar, por este motivo “consideramos que es importante reconocer el gran trabajo que se está realizando en los centros con los que estamos trabajando de forma coordinada con nuestra entidad”.

Este nuevo sello forma parte del programa «Contamos Contigo», que persigue el propósito de alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se recogen en la agenda 2030, y que busca crear alianzas con las empresas, entidades e instituciones para sumar y contribuir a un mundo más sostenible, inclusivo y solidario. El sello tiene una validez de un curso y, transcurrido este tiempo, los centros escolares podrán acceder a un nuevo sello, reconociendo las buenas prácticas llevadas a cabo a lo largo del curso





Proyecto «Contamos Contigo» para el desarrollo de los ODS

La Asociación Síndrome de Down Castellón sigue trabajando en favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. Como entidad social, Síndrome de Down Castellón mantienen un fuerte compromiso con estos objetivos y, por este motivo, sigue integrándolos en las acciones, planes y programas que se llevan a cabo. Para lograr estos objetivos es necesaria la colaboración con otras entidades y empresas que, con unos mismos valores, suman alianzas en favor de acciones de responsabilidad social.

Estas acciones que Síndrome de Down ofrece a las empresas se pueden consultar en la web de la entidad: www.downcastellon.com