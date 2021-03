Viajes en avión al año de la pandemia: Controles aleatorios en España e inspecciones individuales en Europa

Este fin de semana se ha cumpido un año desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el estado de alarma y obligara al confinamiento de toda la población con tal de reducir la incidencia de la covid-19.

El ejecutivo central es el que tiene la facultad de controlar los accesos a España, los aeropuertos, que están siendo los espacios por donde las diferentes variantes del coronavirus entra en nuestro país, pero los controles que se efectúan distan mucho de los que se efectúan en el continente europeo. Todo pese a que en España no se permite viajar entre comunidades autónomas pero si se permite la libre movilidad de personas procedentes del extranjero.

El ejemplo de un castellonense

A COPE relata un castellonense, Antonio Pitarch, cuál y cómo ha sido su experiencia en los dos viajes que ha efectuado. Primero desde Alemania a Madrid y, posteriormente a Valencia. Y el regreso, desde Valencia a Fráncfort, en su regreso al país germano. Hacía más de un año que Antonio no podía venir a tierras castellonenses a ver a su familia y amigos.

"Viajé a España con mi PCR negativa, formulario rellenado... cuando llegué a Madrid me encontré que allí no había pidiendo ni PCRs ni formularios". Por ello, "me dirigí a información y me dijeron que me lo pedirían en el aeropuerto en el que finalizara mi viaje", que era en Valencia.

Una vez en Manises, "tampoco había absolutamente nadie". Antonio se dirigió a Aduanas, "hablé con un Guardia Civil: le pregunté que dónde tenía que entregar la documentación y me dijo que si no me la habían pedido al bajar del avión me podía ir tranquilo que aquí en España lo pedimos aleatoriamente".

El regreso a Alemania

A la llegada a Frácfort, "nos bajaron de seis en seis -pasajeros-; de fila en fila. Fuera teníamos seis policías y cada polícía cogía a un pasajero y examinaba los PCRs. Se quedaban con el formulario de dónde venimos, datos personales, dónde vamos a estar... y la documentación".