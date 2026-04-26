Así era Jaume I, el rey que diseñó la Comunidad Valenciana y la eligió para morir

Con motivo del 750 aniversario de su fallecimiento, que se conmemora en 2026, la figura de Jaume I vuelve a ser protagonista. El arqueólogo José Melchor, en su intervención quincenal en COPE, ha profundizado en la faceta más humana y el legado del monarca, quien fue, en sus palabras, 'el hacedor' de la actual Comunidad Valenciana. Melchor destaca aspectos que 'lo hacen más humano, más cercano' y que explican su profunda conexión con esta tierra.

Un estratega que moldeó el territorio

La conquista de Burriana fue una 'pieza importantísima' que decantó todo el norte de la provincia a favor de Jaume I. Tras esta victoria, el rey aplicó una brillante visión estratégica para restar poder a esta ciudad. 'Fundó Castellón, Vila-real y Nules, entre otras, para que estratégicamente la ciudad no fuera tan vital', explica Melchor. Esta decisión buscaba evitar que futuros conquistadores pudieran usar Burriana contra la corona como él había hecho contra los musulmanes.

Este diseño geoestratégico ha tenido un impacto directo en la geografía actual. Según el arqueólogo, las principales vías de comunicación siguen el trazado que el monarca estableció. 'Cualquier persona que viaje de Valencia a Castellón en tren o en coche, pasa por ahí porque Jaume I quiso que pasaran por ahí', afirma. De no haber fundado esas nuevas ciudades, 'la vía del tren pasaría hoy en día por Burriana'.

Valencia, el gran hito de su vida

La vida de Jaume I estuvo marcada por una infancia difícil, quedando huérfano a los seis años y siendo proclamado rey con solo diez. De todos sus logros, que incluyen la conquista de Mallorca, la del Reino de Valencia fue la más significativa. Los nobles y comerciantes de la época codiciaban Valencia por su enorme riqueza, considerándola un auténtico paraíso terrenal.

Venían aquí como si fuera el paraíso" José Melchor Arqueólogo

Para los campesinos de Aragón o Cataluña, las tierras valencianas eran un lugar de ensueño. Melchor recuerda una película que relata cómo unos campesinos reciben tierras en Burriana y 'vienen aquí como si fuera el paraíso'. Para el rey, esta conquista fue 'el hito de su vida', un logro que le impactó profundamente y definió su reinado.

Un reino con identidad propia

Jaume I se aseguró de que el Reino de Valencia mantuviera su propia identidad. 'No consintió que se incorporara a Aragón, a Cataluña o a Mallorca', subraya Melchor. Para ello, le otorgó sus propios fueros, es decir, leyes específicas dentro de la Corona de Aragón, consolidando su estatus. Su título oficial reflejaba esta importancia: 'Rey de Aragón, conde de Barcelona, conde de Montpellier, rey de las Mallorcas y rey de Valencia'.

Siendo aragonés, venir a morir aquí, dice mucho" José Melchor Arqueólogo

La conexión del monarca con Valencia fue tan fuerte que la eligió como el lugar para pasar sus últimos días. 'Murió donde marcó su vida esa conquista', señala el arqueólogo. Este hecho, para Melchor, revela el vínculo casi sentimental del rey con la tierra que no solo conquistó, sino que moldeó para siempre. 'Siendo aragonés, venir a morir aquí, dice mucho', concluye.