ASHOTUR pide un plan de desescalada para el sector turístico

Ya no se cerrarán perimetralmente las ciudades de más de 50.000 habitantes y la hostelería podrá abrir los establecimientos que cuenten con terraza, pudiéndose juntar en cada mesa un máximo de seis personas. Eso sí, seguirán sin abrir los espacios deportivos en espacios cerrados, como pueden ser polideportivos, piscinas o gimnasios.

Las primeras reacciones no se han hecho esperar. La patronal turística de Castellón ha pedido al Consell que ponga las “luces largas” y active los planes necesarios para ir recuperando paulatinamente toda la actividad turística. Así, valoran "positivamente la inminente reapertura de la hostelería, aunque la misma sea tan tímida que a muchas empresas no les resulte siquiera rentable volver a abrir. Por eso, seguimos insistiendo en que se active un gran Plan Marshall de ayudas que permita a todo el tejido empresarial sobrevivir a la pandemia".

Desde la patronal indican además que "las ayudas y planes ya anunciados no van a resultar suficientes, y no tanto porque estos no sean cuantiosos ni importantes, cuanto por el tremendo daño que ha sufrido el sector. Hay que movilizar más recursos, y solo el Gobierno Central tiene esa capacidad. El sector turístico necesita un plan de reactivación integral de la actividad turística. Una vez reabierto todo el sector, no olvidemos que padecemos un auténtico shock de demanda que hay que contrarrestar. Hemos de volver a los mercados turísticos nacionales e internacionales como lo que somos, un destino seguro".

Finalizan además que "hemos de empezar a dar certezas sobre cuándo y cómo se va a poder retomar plenamente la actividad. Los mercados turísticos no esperan, y están a la expectativa de nuestra evolución. Tenemos que tener una previsión realista de vacunación, conocer si van a ser viables los corredores turísticos y los certificados de vacunación, y debemos contemplar la solución de dar validez a los tests de antígenos para poder viajar".