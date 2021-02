ASHOTUR se desmarca de la reapertura de la restauración promovida por ASHOCAS para el día 16

El anuncio de la Asociación de Hosteleros de Castellón (ASHOCAS) de reabrir los bares y restaurantes el día 16 como forma de insumisión ante las medidas de la Generalitat ya ha generado la primer ruptura en las acciones dentro del sector.

Así, la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR) ha indicado a través de un comunicado que "ante el llamamiento realizado por un grupo de hosteleros de Castellón de incumplir la Ley abriendo sus establecimientos en contra de la prohibición legal vigente, desde la Patronal Turística de Castellón queremos desmarcarnos completamente de dicha iniciativa, y recomendamos a todos los empresarios de nuestro sector cumplir con las normas establecidas, por más que éstas pudieran parecernos injustas".

Esta patronal destaca que "desde el comienzo de la pandemia hace ya casi un año hemos estado defendiendo los intereses de la hostelería en todos los frentes. Desde los despachos de las instituciones, los medios de comunicación hasta en la calle; pero siempre dentro de la más estricta legalidad. Hemos organizado y asistido a manifestaciones y otros actos reivindicativos a “pie de calle” en Castellón, Valencia y Madrid".

Desde ASHOTUR además han querido recordar que "hemos alzado la voz para reivindicar un trato justo a la hostelería, al considerar que este sector está siendo el más perjudicado por las decisiones de restricciones y cierres impuestos por los Gobiernos. Se nos ha señalado injustamente como causantes de mayores contagios cuando no hay evidencia científica que lo demuestre; o un Plan de rescate que permita al sector sobrevivir a esta situación. Este Plan no ha llegado con toda la extensión que es necesaria para su fin, que no es otro que ayudar a todas las empresas a que puedan afrontar esta crisis, sigan creando riqueza y generando empleo".

Desde Ashotur, concluyen, "vamos a seguir reivindicando éstas y otras medidas, y lo vamos a hacer dentro de la Ley. Consideramos que lo contrario, sacar las reivindicaciones del marco legal, sólo puede empeorar la situación y generar una conflictividad social de todo punto irresponsable. Hacemos un llamamiento a todo el sector para seguir luchando por él dentro de la Ley, con todas las herramientas con un Estado Democrático y de Derecho proporciona".