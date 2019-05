Asalta una casa en Castellón, asesina a quince animales y dispara contra una mujer

En el Grao de Castellón una familia que contaba con un ecosistema en su domicilio ha sufrido un ataque por parte de algún desalmado que ha asesinado a los animales, principalmente aves, que en el lugar tenían.

A tiros de perdigones alguien ha acabado con la vida de quince animales, para desespero y tristeza de esta familia, incluso disparando conttra la mujer que en esta casa reside, tal y como explica la familia.

Ya han presentando denuncia ante la Policía Nacional y sospechan de que los tiros se produjeran desde un apartamento cercano, próximo a la avenida Ferrandis Salvador, aunque también que el asesino incluso asaltara la vivienda para rematarlos.

Más de quince animales han sido asesinados: Ocas, patos, gallinas, conejos... en una vivienda que Enrico Grossi tenía como de granja escuela casera para que sus hijos y los niños cercanos pudieran conocer y convivir con animales.

"Los más afectados son los niños que están preguntándose qué pasa en este mundo. Ellos eran los encargados de dar de comer a los animales", tal y como ha explicado a COPE.

"En la mañana de ayer nos encontramos a alguien que estaba disparando desde una ventana de la azotea de enfrente a los animales. Nos mató a más de quince y llamamos a la Policía", incluso, "la persona había entrado en la granja disparando mientras mi mujer estaba en el jardin. Ella mismo se ha visto un tío con un rifle y ha sentido la bala pasarle por delante".

Enrico agradece la labor policial, "la Policía Nacional vino enseguida se ha portado muy bien", procediendo al inicio de la investigación para esclarecer los hechos.

Esta familia no tenía constancia de que los animales pudieran haber provocado molestias sobre vecinos ya que, "hubiéramos buscado una solución", reconoce.

El objetivo de la granja de Enrico era poder enseñar a sus hijos y a los vecinos la vida animal, "estamos en un mundo en el que los niños ni reconocen los pollos", lamenta. Reconoce que "el barrio está en shock porque saber que hay un vecino que hace cosas así no te deja tranquilo".

Todo ello, le ha hecho a Enrico y a su familia mostrar tristeza y dar en adopción a amigos los animales que mantiene en la vivienda, porque "lo que me preocupa es la tranquilidad de la familia y una afición no justifica el riesgo que siento hasta que la persona no esté identificada" y es que "hay muchos niños en el barrio y pensar que hay una persona en el barrio que en un momento u otro puede hacer una tontería... si el problema son los animales los apartaremos a amigos para que no ocurrá nada más. Ahora lo importante es la seguridad ante todo".