Arranca la tercera edición del ciclo de conciertos Al Port

Este sábado 4 de febrero, a partir de las 11.30 horas, la plaza Setè del Muelle de costa será el escenario de inicio del ciclo de entretenimiento Al Port 2023. Serán una serie de 15 conciertos gratuitos, dos fiestas electrónicas y cinco nuevos murales que darán forma a una avenida del arte en el muelle de pesca.





La Autoridad Portuaria de Castellón ha lanzado la tercera edición de Al Port con el objetivo de impulsar un ciclo de conciertos que combinen un artista nacional con un artista local, de forma que podamos descubrir nuevos talentos a la vez que se dinamiza la actividad cultural y gastronómica del Grao de Castellón.





Esta tercera edición nos va a permitir disfrutar de figuras emergentes, todos con grabaciones propias, junto a artistas habituales en diversos festivales, como Triángulo de Amor Bizarro, Amatria, Javiera Mena, Mujeres o Karavana.





Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas, vuelve a sumarse a esta tercera edición de la iniciativa de la Autoridad Portuaria de Castellón, fomentando las actuaciones en vivo con el propósito de impulsar encuentros de calidad en torno a la mejor música en directo en la ciudad. Junto a Vibra Mahou, el ciclo Al Port está patrocinado por Beefeater y Royal Bliss, bajo la organización de la firma castellonense A Ciencia Cierta.





The Parrots son una banda madrileña de garaje en la onda Strange Boys o The Black Lips que ya han estado presentes en festivales como Mad Cool, Les Arts, San San, el festival de Bristol o el FIB 2018, y una extensa gira de 26 fechas por Estados Unidos. Aunque sus miembros se juntaron en 2008, el grupo despegó en 2013, gracias a internet y un par de vídeos que rápidamente alcanzaron miles de visitas. Tiene 3 álbumes de estudio. Su colaboración con C. Tangana termina de confirmar que son una banda con mucho potencial. También lanzaron una versión del puertorriqueño Bad Bunny, “Soy Peor”, que ha conseguido un gran número de comentarios muy positivos en redes gracias al sonido tan personal y diferente del tema. “Sin duda este tema ya pertenece a la historia de The Parrots, así que le damos las gracias a Benito por hacerlo. Es un tema que la gente disfruta mucho en los bolos y nos encanta tocarla”, relata Alex.





Son los grandes representantes (junto a Hinds) de la nueva onda de garage español, pero no les gusta cargar con etiquetas: "Nosotros siempre nos definimos como una banda de rock 'n' roll con toques de garaje y surf". La banda está formada por el dúo madrileño formado por Alex de Lucas y Diego García, acompañados por Dani a la batería.





Los castellonenses Perfecto Miserable serán los encargados de inaugurar el ciclo. Atraídos por el rock alternativo de los 90 y la escena independiente de los 2000, Nello (guitarra), Pablo (guitarra y voz), Guille (bajo y coros) y Álvaro (batería), empezaron a finales de diciembre a crear sus propias canciones. Unos temas en los que relatan el aburrimiento y tristeza crónica de las nuevas generaciones. Tienen su primer álbum nacido de un previo de maquetas de 2022 y a buen seguro reunirán a todos sus seguidores en el escenario del puerto.