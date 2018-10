Arranca un nuevo curso en la Universidad Popular de Benicarló

La Universidad Popular (UP) ha abierto esta mañana las puertas a un nuevo curso en el que se han ampliado el número de grupos de Entrenamiento de la memoria, además de recuperar el curso de Inglés básico por demanda de los alumnos.

Este año las novedades principales han sido la creación de cuatro ofertas nuevas de formación: Informática a nivel de nuevo usuario y usuario básico; Cine, que finalizará con la grabación y edición de un cortometraje, e Iniciación al árabe. El resto mantiene básicamente la misma oferta que en los cursos anteriores: Dibujo y Pintura,Corte y Confección, Creación Literaria, Contenidos socioculturales de la Unión Europea, España y el País Valencià, Expresión Corporal, Entrenamiento de la Memoria, Telefonía Móvil o Fotografía.

Con respecto al número de matriculaciones, este año se ha llegado a los 505 alumnos (cifra con la cual se mantiene la plantilla de alumnado a la que se llegó el año pasado), que se repartirán en 37 grupos diferentes.

Un año más, hay que destacar la homogeneidad del alumnado que realizará los diferentes cursos de la UP, con respecto a su edad. En este sentido, el regidor de Cultura, Josep Barberà, responsable de la Universidad Popular, ha valorado de manera muy positiva la convivencia dentro de la UP de sectores de población tan diferentes, con los cuales se consigue que «la UP sea un punto de encuentro intergeneracional que fomenta la participación y los valores de tolerancia y solidaridad».

Durante este mes de octubre, los interesados en matricularse en aquellos grupos que todavía no se han podido completar (Cine, Árabe y Contenidos socioculturales de la Unión Europea, España y el País Valencià), tendrán la oportunidad de hacerlo en el Departamento de Cultura del Ayuntamiento.