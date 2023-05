Arranca la campaña electoral más igualada entre "los 2 bandos"

Ha sido una precampaña larga, en algunos casos incluso más intensa que en otras ocasiones, pero ya ha se ha cerrado. La clásica (y casi anticuada) pegada de carteles ha supuesto el inicio de 15 días de continuo trabajo de las formaciones políticas intentando rascar unos votos que se pueden tornar vitales en 16 días.

Y es que la igualdad que muestran la mayoría de encuestas hacen que cada uno de los protagonistas de la campaña tengan que ajustar al máximo sus estrategias de cara a asegurar su permanencia o en cambio para asaltar el gobierno tanto en los ayuntamientos como en el Consell.

Así ha sido el inicio en las 6 principales formaciones en nuestra provincia y en la capital:





PSPV-PSOE

El PSPV-PSOE de Castelló ha celebrado el acto de inicio de campaña en la Casa del Pueblo con la tradicional pegada de carteles que marca el inicio de la campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas y municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. En el acto han participado el candidato a les Corts por Castellón, Rafa Simó, y la candidata a la alcaldía de Castelló, Amparo Marco, junto a la ministra de Ciencia y Tecnología, Diana Morant.

“Siento el orgullo de representar a una generación de jóvenes socialistas que nos pusimos en política para cambiar las cosas, lo hemos hecho y aquí seguimos para que no se dé ni un paso atrás". Así se ha expresado el cabeza de lista del PSPV-PSOE a les Corts por Castelló durante el acto. Simó se ha referido a la ministra Diana Morant -presente al acto- como un ejemplo también de esa joven generación.

El cabeza de lista autonómico ha señalado que las y los jóvenes socialistas "hemos estado gobernando en las instituciones los últimos años y no queremos que nuestros municipios, nuestra provincia y nuestra Comunitat recuperen las malas artes, la escasez de oportunidades y la oscuridad más absoluta que en su momento nos hizo tomar partido de la actividad política". “Ahora, continuamos aquí para seguir siendo ese escudo contra la mala gestión y el retroceso y, en mi caso, hacerlo desde el Gobierno de Ximo Puig", ha afirmado el candidato quien ha añadido que "es todo un orgullo poder representar el proyecto del presidente en la provincia de Castelló, un proyecto digno y honrado que empezó hace ocho años y que seguiremos desarrollando a partir del 28 de mayo".





PP

El Partido Popular da inicio a la campaña electoral en la plaza de la Pescadería de la capital de la Plana y se presenta como la única alternativa útil para posibilitar el cambio en la ciudad, en la provincia, en la Comunidad Valenciana y en España. “Hoy empieza el cambio, es la hora de Castellón”, anuncian.

En pleno centro de la capital, la presidenta provincial del PP de Castellón, Marta Barrachina, y los miembros de la candidatura municipal, liderada por Begoña Carrasco, así como de la candidatura autonómica, encabezada por Alberto Fabra, han participado en el acto simbólico y tradicional de pegada de carteles con la imagen de los candidatos a gobernar el Ayuntamiento, Begoña Carrasco, y la Generalitat, Carlos Mazón.

El Partido Popular presenta un equipo fuerte, sólido, unido, preparado, motivado e ilusionado con un programa de gobierno trabajado con la sociedad, basado en la escucha activa a los castellonenses, que volverá a situar a Castellón en el mapa.

Para la candidata a la alcaldía, Begoña Carrasco, el próximo 28 de mayo “los castellonenses han de elegir entre ‘sanchismo’ o cambio. Entre el sectarismo de los que solo gobiernan para quienes les votan o la libertad por la que apuesta el PP. Hay que elegir entre quienes reparten carnets de buenos y malos en función de si piensan o no como ellos y dividen a la sociedad entre vencedores y vencidos, los mismos que reescriben el pasado o los que apostamos por mirar de frente al futuro, como demostramos en el PP. Y van a tener que eligir entre los que no pisan la calle, no escuchan y no solucionan los problemas reales de los castellonenses o el cambio que necesita y merece esta ciudad”.





COMPROMÍS

Inicio de campaña de Compromís per Castelló en su sede de la calle Navarra descubriendo dos carteles de gran formato con el candidato a la alcaldía de Castelló, Ignasi Garcia; y el candidato a Les Corts por Castelló, Vicent Marzà, rodeados de los miembros de su candidatura y arropados por más de un centenar de militantes y simpatizantes, que participaron en la primera grande encartelada para las elecciones municipales y a Les Corts del próximo 28 de mayo.

El candidato a Les Corts por Castelló, Vicent Marzà, ha destacado que «hoy empezamos una campaña muy importante para movilizar la gente y llenar las urnas el 28 de mayo, un día en que tenemos que tomar una decisión muy importante: decidir si vuelven a los recortes y la corrupción o seguimos avanzando». «Hemos avanzado mucho y hemos hecho grandes transformaciones al servicio del conjunto de la ciudadanía, que siempre nos habían dicho que eran imposibles, y hemos hecho; pero queda mucho camino y queremos hacer más. Queremos fortalecer más los servicios públicos como la sanidad y garantizar derechos, como la movilidad y el acceso a la vivienda a los jóvenes y en la población más vulnerable. Compromís somos la única fuerza que hará este nuevo impulso en el gobierno de izquierdas que necesitan nuestros pueblos, nuestros vecinos y vecinas», ha dicho.

El candidato a la alcaldía de Castelló, Ignasi Garcia, ha destacado «la importancia de votar el 28 de mayo». «Nos jugamos mucho si queremos darle un nuevo impulso a las políticas de izquierdas, progresistas y transformadoras que, con Compromís, harán de Castelló y el Grado una ciudad que garantice derechos, servicios y oportunidades; somos conscientes que Castelló ha cambiado mucho en los últimos 8 años, en unos cambios inimaginables sin Compromís en el gobierno; pero también somos conscientes que queda mucho para hacer, y por eso os pidamos vuestra confianza y vuestro apoyo, porque sabemos que somos la garantía para hacer realidad todos los cambios que Castelló y el Grau necesitan», ha señalado Garcia.





CIUDADANOS

El lugar elegido por Ciudadanos Castellón para la pegada de carteles que inicia la campaña electoral municipal y autonómica, es su sede electoral ubicada en la céntrica Ronda Magdalena de Castelló. Al acto, el candidato liberal Eduardo del Pozo, tanto al Ayuntamiento de Castellón como cabeza de lista a Les Corts, ha estado arropado de los miembros de su candidatura local.

Eduardo del Pozo CS expresa que “tenemos mucha ilusión con el inicio de la campaña municipal y autonómicas, creemos que somos necesarios en este panorama político de crispación, habrá sorpresas”. El candidato liberal entiende que “Ciudadanos es la única alternativa de cambio a la corrupción y las políticas fracasadas del bipartidismo en la provincia de Castellón, solo hace falta la confianza de los ciudadanos en nuestro proyecto para que sea una realidad”.

El alcaldable liberal al Ayuntamiento de Castellón y cabeza de lista a Les Corts considera que “es necesario reactivar cuanto antes la económica, liberar el acceso al centro de Castellón, apoyar los comercios, generar empleo y ocio para nuestros jóvenes, facilitar el acceso a la vivienda, tener una sanidad digna, apoyar a las familias en la educación y la conciliación laboral, una reducción de impuestos justa, fomentar la cultura, defender al “mon de la festa y todos los clubes deportivos, mejorar el transporte de cercanías y la gestión forestal para evitar incendios, ahora solo falta que los ciudadanos confíen en nuestro proyecto, por eso les quiero pedir el voto para Ciudadanos”.





PODEM-EU

Las candidaturas autonómica y municipal de Unidas Podem-Esquerra Unida de Castelló han iniciado en la plaza María Agustina la campaña electoral apelando a las familias trabajadoras y los barrios populares. En el acto de pegada de carteles han participado la candidata a las Corts, Marisa Saavedra; la candidata a la alcaldía de Castelló, Marisol Barceló; y la candidata autonómica y municipal, Silvia Peris, además de diversos integrantes de las listas y simpatizantes.

"Incrementar nuestra representación es fundamental para acelerar las políticas que necesita la mayoría social. Para reforzar la sanidad pública, seguir implementando políticas que garanticen una vivienda digna, para promover un cambio de modelo productivo con trabajos de calidad y respetuoso con el medio ambiente, para proteger nuestro territorio y propiciar una transición energética justa que respete el medio ambiente y posibilite un modelo más democrático frente al interés de las grandes multinacionales", ha afirmado la candidata a Corts, Marisa Saavedra.

Marisol Barceló ha pedido la confianza "de las familias trabajadoras, porque somos como ellas, vivimos en los mismos barrios y compartimos los mismos anhelos". También ha subrayado el objetivo de la coalición de crecer en el Ayuntamiento para potenciar la protección de las economías domésticas, cuidar y rehabilitar los barrios, garantizar una vivienda digna y potenciar la protección del territorio".





VOX

La presidente provincial de VOX Castellón y candidata por Castellón a la Generalitat Valenciana, Llanos Massó, ha dado el pistoletazo de salida de la campaña electoral junto al candidato a la alcaldía de Castellón, Antonio Ortolá, en un acto simbólico en la plaza Mayor con los carteles electorales en la mano junto a algunos de los integrantes de las listas electorales autonómica y municipal.

Massó se ha dirigido a los castellonenses para pedirles el voto y ha afirmado que “tenemos por delante un reto muy importante que es un cambio de rumbo en las políticas nefastas de la izquierda que tanto daño han hecho a Castellón y a la Comunidad Valenciana”. Y ha añadido: “Los castellonenses deben saber que votar a VOX es votar seguro; esto no es una alternancia de sillones, sino una alternativa que supere la tibieza del PP”.

Por su parte, Ortolá ha explicado que a nivel municipal “VOX es la única alternativa seria y real para acabar con las políticas de la izquierda que han llevado a Castellón a la ruina. Votar a VOX es pagar menos impuestos, menos burocracia, eliminar los chiringuitos ideológicos e invertir el dinero de los castellonenses en lo que de verdad importa. Votar a VOX es votar por el cambio real”.