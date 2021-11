El PP apuesta por mantener el callejero de Castelló sin eliminar ningún nombre

El Partido Popular defenderá el callejero tal y como está, sin que se modifique la denominación de ninguna calle, ni se retiren los honores de ninguna de las 10 personas ilustres que el equipo de gobierno municipal que encabeza la alcaldesa socialista Amparo Marco y la Generalitat Valenciana han puesto en el punto de mira.

“De los 10 nombres señalados en un principio para ser eliminados, ahora resulta que la propuesta de alegación del equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Podemos, al catálogo de la Generalitat Valenciana salva de la quema a todos menos a tres (Santos Vivanco, Carlos Fabra Andrés y Herrero Tejedor), sin más criterio que el de su propia ideología. Queremos que estas alegaciones sean sometidas a votación en el Pleno”.

Carrasco anuncia que su grupo ha presentado una moción al Pleno, que será debatida el próximo jueves, con el objetivo de que se respeten los acuerdos plenarios que dieron nombre a las calles, nombres de personalidades ilustres que ahora el gobierno de Marco pretende eliminar. “Esta eliminación del callejero supondría la pérdida de los logros y aportaciones de su gestión durante el ejercicio de su actividad política y de servicio público”, señala la portavoz Popular Begoña Carrasco.

Desde que se publicó el pasado 16 de septiembre el catálogo de vestigios de la Guerra Civil por parte de la Generalitat Valenciana, con elementos y nombres propios que deben ser retirados en la ciudad de Castellón, “no hemos dejado de mostrar nuestra postura en contra”. “Es una barbaridad porque las personas ilustres, ahora señaladas, trabajaron por hacer de esta ciudad un espacio de convivencia, mejor y de progreso. El informe del cronista oficial de la ciudad constata el importantísimo legado de todos ellos en su ámbito profesional y como representantes de la corporación municipal”, explica Carrasco.

En este sentido añade: “Basta de revisionismo y de confrontación, el gobierno no puede permitirse desatender lo que es urgente hoy por estar inmerso en polémicas que no ayudan en la recuperación económica, que no dan de comer a las familias que sólo sirven para sus cálculos electorales, para nada más. Su ideología no puede determinar quién se mantiene y que se elimina del callejero, cuando todos han dejado un legado más que acreditado”.

Carrasco entiende que el contexto histórico en que les tocó vivir “no debería ser el factor condicionante al que se aferra el gobierno municipal para quitarles mérito. Algunos de los acuerdos municipales que sirvieron para denominar las calles con los nombres ahora están en riesgo de desaparecer, fueron adoptados antes del propio periodo de la Guerra Civil y años posteriores, quedando en evidencia que el mérito está por encima de periodos históricos y políticos”.

Cabe recordar que el polémico catálogo de la Generalitat se basa, según la Conselleria, en un informe de 2016 remitido por el Ayuntamiento de Castellón, “del que la alcaldesa dice no saber nada, en el que están propuestos para ser eliminados nombres como Manuel Segarra Ribes, creador de la cabalgata del Pregó, o la figura de Lluis Revest, quien fue cronista oficial de la ciudad e impulsor de les ‘Normes de Castelló’ o el Doctor Clará, cofundador del Hospital Provincial, insigne figura e Hijo Adoptivo de la ciudad, entre otros muchos”, recuerda.

“Ni deben ser eliminados estos nombres, ni ninguno otro de los 10 señalados. El callejero debe quedarse como está y así lo vamos a defender, en cumplimiento de los acuerdos plenarios y en defensa de las familias de los ilustres a quienes se está causando un daño innecesario atacando el honor de sus antepasados”, insiste la portavoz Popular.

El polémico catálogo propone la retirada de los honores de infreastructuras públicas y de los nombres del nomenclator del callejero de la ciudad de las siguientes personalidades ilustres, un total de 10: c/Alcalde Traver Tomás, c/Carlos Fabra Andrés, plaza Herrero Tejedor, c/Vicente Altava, avenida Doctor Clará, c/Cronista Revest, c/Sánchez Gozalbo, c/Segarra Ribes y calle Santos Vivanco; y colegio Lluís Revest.