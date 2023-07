Apoyo a la cerámica y regeneración del litoral, prioridades para Vox en Castellón

Cara al próximo domingo con motivo de las elecciones generales, el candidato al Congreso por parte de Vox, Alberto Asarta, relata en COPE cuáles son los objetivos, prioridades y propuestas del partido durante la próxima legislatura. Como indica, prevé un buen resultado a favor del partido, “Estoy seguro que vamos a tener un buen resultado, lo que yo percibo en la calle, y me he recorrido la calle durante más de 2 semanas, es muy distinto a los que dicen las empresas demoscópicas”, también comenta la mejoría de los resultados, “Vamos a tener un mejor resultado de lo que dicen las encuestas”. Desde la provincia desean mantener el escaño y volver a obtener representación en el Congreso, y ya se verá que ocurre en el Senado. El candidato por parte de Vox, pide la confianza de los castellonenses para representar y defender a Castellón en el Congreso.

En materia de prioridades, cuenta cuales son las principales. En primer lugar, el apoyo al mundo de la cerámica, “Es un motor económico e industrial de Castellón”, también indica que hasta hace poco la provincia era el 4º productor mundial, pero debido a las nefastas políticas en la situación sociopolítica que se han visto envueltos, no han llegado las ayudas y por tanto las pequeñas y medianas empresas no han podido aguantar el precio del gas, todo ello sumando que las arcillas no han llegado y han tenido que reinventarse cosa que incrementa los costes de producción y el factor de la subida del IPC hasta el 10%.

En segundo lugar el sector primario, “Tema de la naranja, del olivo, nuestra agricultura en definitiva y nuestra pesca también, porque se está viniendo abajo”, y pone el foco en apreciar el producto local, no estar tan pendientes de Europa y estar mas pendiente de nuestra tierra, “Tener soberanía en lo nuestro, primero lo nuestro”. Por último y tercer lugar, la regeneración del litoral, propone cambiar o modificar la ley de costas, “Los poblados marítimos son un patrimonio cultural, es un patrimonio de las personas y que no hay porque tirarlo”, y habla de dar más competencias a los ayuntamientos, reducir la burocracia y ofrecer más recursos en beneficio de los ciudadanos, “Hay que gestionar bien los recursos”.

También ha hecho especial hincapié en los beneficios y el potencial turístico de la provincia, elogiando desde las grandes playas de la costa y el Mar Mediterráneo hasta la proximidad del mar a la montaña, sus rutas y las comunicaciones entre municipios pasando por la gastronomía, “La provincia completa de Castellón podría ser un Resort, un lugar de vacaciones para todo el mundo”. Asimismo, responde al tema de la lengua valenciana, “El valenciano es riqueza, lo que no puede ser es imponer una lengua por encima de la otra”. Pide no discriminar ninguna de las dos lenguas y recuerda que el español es la lengua vehicular.