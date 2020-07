Álvaro Campos quiere “hacer historia ascendiendo con el club al que amo”

Alvaro Campos, portero del C.D. Castellón, ha atendido a COPE para analizar la final por el ascenso a Segunda División frente a la U.D. Logroñés del próximo sábado 18 de julio, partido que se podrá escuchar en COPE Más Castellón (101.6 FM) a partir de las 21:30 horas.

El guardameta ha expresado su gran motivación de cara al encuentro, comparando la presente situación con la de la temporada anterior: “El año pasado teníamos una presión negativa, puesto que volver a Tercera era muy duro. Esta vez es muy distinto, puedo hacer historia y conseguir estar en segunda con el club al que amo”. Ante la cercana gesta, Campos ha asegurado que el equipo es consciente de que este es “el momento de dar el paso para salir de Segunda B” y ha comunicado que llegarán con las mejores condiciones físicas y mentales posibles: “No vamos a permitir que se nos escape una oportunidad tan bonita como esta”.

Respecto a los 90 minutos, el guardameta espera un choque en el que será muy importante la concentración: “A un partido es todo muy reducido y cualquier jugada puede cambiar todo, por lo que hay que estar atentos”. En este sentido, ha hablado sobre cómo se vivirá el duelo en las extrañas circunstancias y ha lamentado no haber podido disputar la eliminatoria a doble partido: “Es como jugar la final de la Champions en campo neutro y a puerta cerrada. Me habría gustado jugar en Castalia a con nuestra afición, allí somos más fuertes”. No obstante, el futbolista no considera que sea un factor decisivo debido a que todos los clubs están en la misma situación.

Asimismo, el cancerbero orellut ha hablado sobre una hipotética repesca que, por ahora, deja en un segundo plano: “Estamos pensando en este partido y vamos a salir a ganar”. Sin embargo, en el caso de no obtener el premio del triunfo, opina que “no habría que venirse abajo”.

En cuanto a la preparación, el arquero reconoce que el aspecto negativo es la imposibilidad de haber afrontado pruebas antes de la gran cita. A pesar de ello, ha mandado un mensaje de confianza, afirmando que “el equipo está muy bien”, y ha ha aportado la clave para lograr el objetivo: “Vamos a afrontarlo con nuestra identidad de juego e ilusión”.

A nivel personal, Campos se ha mostrado tranquilo y ha afirmado que ha podido realizar un buen trabajo con el entrenador de porteros durante este periodo: “Tratamos de conocer a nuestros rivales para preparar los duelos personales”. En la misma línea individual, el valenciano confiesa que se sentiría inmenso si una de sus actuaciones sirviera para obtener el ascenso, aunque matiza que lo importante es lograr el objetivo.