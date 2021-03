Almassora suspende las fiestas de Santa Quiteria

La Junta Local de Fiestas y el Ayuntamiento de Almassora han acordado la suspensión de las fiestas en honor a Santa Quitèria y el aplazamiento del reinado de María Gonell Esteve y su corte de honor a 2022. Las familias de las representantes se reunieron ayer con la alcaldesa, Merche Galí; la concejala de Fiestas, Isladis Falcó, y el presidente de la Junta, Santiago López, para consensuar la postura más prudente ante la situación sanitaria por coronavirus.

“Tenemos claro que las fiestas no pueden celebrarse porque hay una incompatibilidad absoluta entre hacer fiestas y esquivar la COVID y, por tanto, ayer les comunicamos oficialmente lo que ya era una evidencia”, según Galí. La primera edil ha agradecido “a ellas y sus familias su comprensión hacia la decisión que hemos tomado y les animamos a que no pierdan la ilusión por representar a Almassora en unas fiestas que no serán este año pero que llegarán y serán históricas con una Vila renovada”.

Por tanto, ambas partes acordaron que la presentación de reina y de las damas Alba Pesudo Luis y Nerea Montanos Sabiote será en mayo de 2022 para evitar una celebración con aforo muy reducido, como marca la norma actual, y con la esperanza de la remisión de la pandemia tras la vacunación masiva durante este año.

Todo ello no evitará la convocatoria de concursos o actos vía redes sociales o actos religiosos con aforo controlado para mantener el espíritu festivo sin poner en riesgo la seguridad. “Entendemos que la prioridad absoluta es la salud y la vida y, por tanto, nuestro convencimiento es actuar con la máxima prudencia aunque nos pasemos de frenada”, según la primera edil.

En este sentido, la programación de actos festivos en octubre, con motivo de la Mare de Déu del Roser, también queda supeditada a la evolución de la pandemia de coronavirus y a las restricciones sanitarias en vigor en esas fechas.

Calendario escolar

El departamento de Educación mantiene el calendario escolar vigente, de manera que los días 17 y 18 de mayo serán lectivos, mientras que el resto de la semana será festiva en los centros educativos de la localidad. Esta circunstancia se revisará si la emergencia sanitaria empeora, según ha indicado esta parte.