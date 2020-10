Almassora sigue adelante con las alegaciones contra el Plan de Acción Territorial

La alcaldesa de Almassora, Merche Galí, ha valorado positivamente el anuncio de la Conselleria de Política Territorial de corregir el Plan de Acción Territorial (PAT) de Castelló para no excluir de la ordenación urbana las viviendas del entorno del polígono del Serrallo. No obstante, Galí ha señalado que se trata de un compromiso verbal y que, por lo tanto, el equipo de gobierno mantiene su intención de presentar las alegaciones oportunas dentro del plazo legal.

"No sabemos en qué términos ni qué limitación baraja ahora la Dirección General de Política Territorial y Paisaje y no podemos sino continuar con las acciones previstas para que ese departamento no siga adelante con su proyecto inicial", ha señalado la primera edil al respecto.

"No es suficiente con esa voluntad de la Dirección General de reconducir ahora la postura después de que equipo de gobierno y vecinos hayamos mostrado nuestra disconformidad con este atropello a los derechos ciudadanos", ha indicado tras matizar que "de momento, la única validez es la del documento presentado y nuestra prioridad es defender los intereses de Almassora", según esta parte.

Por ello, el consistorio ha programado una reunión telemática con los vecinos a las 19 horas para explicar de primera mano cuál fue el anuncio realizado por el departamento autonómico la semana pasada, qué consecuencias tendrá si no se aceptan las pretensiones del equipo de gobierno, en qué dirección están previstas las alegaciones está preparando el departamento de Urbanismo y cuáles son los plazos legales para recurrir el PAT.