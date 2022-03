Almassora pide a PortCastelló el proyecto definitivo para minimizar daños en la playa

Todos los grupos con representación municipal firman en el pleno la declaración institucional para solicitar a la Autoridad Portuaria de Castellón que presente a la mayor brevedad posible el proyecto definitivo a ejecutar en la playa de Almassora. El texto refrendado incorpora también las solicitudes aportadas por las asociaciones de vecinos durante la reunión convocada en el consistorio la semana pasada para informarles del encuentro de trabajo mantenido con Costas.

Así, Ayuntamiento y ciudadanía piden a la Autoridad Portuaria que su proyecto contemple actuaciones completas en su totalidad, más allá del aporte de arena para realizar dunas. La declaración abunda en que falta la parte de fijación del material, una inversión que debería asumir esta administración o, en cualquier caso, gestionar la obtención de recursos. No en vano, recuerda que si el material no se fija convenientemente con vegetación no tendrá el efecto buscado.

El texto surge de la reunión de la edil de Territorio, Carmina Martinavarro, y el portavoz de Ciudadanos, Javier Mollá, con los portavoces de las asociaciones y la oposición para informarles de la reunión mantenida con el subdirector general para la Protección de la Costa, Ángel Muñoz Cubillo, en la que éste detalló que en un plazo de mes y medio saldrá a licitación la redacción del estudio para las futuras obras de defensa.

En tanto que Muñoz Cubillo informó de que será el Gobierno la institución que financie tanto el estudio, con un plazo de 12 meses, como las obras y solicitó que el Puerto invierta durante la redacción del proyecto para adelantar tiempo, Ayuntamiento y vecindario instan ahora a la Autoridad Portuaria a acelerar su inversión.

De hecho, la declaración también insta al Puerto a invertir en la regeneración de la costa de Almassora realizando estudios batimétricos y aportaciones periódicas para paliar en la medida de lo posible el impacto causado por el Puerto. La iniciativa es novedosa, en tanto que la institución que preside Rafa Simó es la primera vez que ha manifestado su voluntad de financiar proyectos que mitiguen las molestias.

El texto también supone un recordatorio ante la Dirección General de Costas para que los plazos en la publicación y contratación del proyecto se aceleren lo máximo posible puesto que las obras de regeneración tienen carácter urgente.

El pleno también da cuenta de la memoria de la Policía Local correspondiente a 2021, la liquidación del presupuesto municipal, una modificación de crédito y la declaración institucional de condena de la agresión de Rusia a Ucrania.