Almassora abre una bolsa de auxiliares de enfermería para la Residencia de la Tercera Edad

La Residencia Municipal de la Tercera Edad de Almassora ha abierto el plazo para la formación de una bolsa de empleo de personal de técnicos auxiliares de enfermería con el objetivo de realizar sustituciones. Las personas interesadas en presentar sus candidaturas tienen 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), que ya es efectivo. Es imprescindible contar con el título oficial de formación en cuidados auxiliares de enfermería o titulaciones equivalentes, siempre y cuando éstas estén acreditadas documentalmente por las personas aspirantes.

Por un lado, el jurado tendrá en cuenta de mayor a menor valor las siguientes prácticas laborales: haber trabajado en la Residencia Municipal de la Tercera Edad, en otro centro residencial de personas mayores o dependientes de la misma categoría, en centros sanitarios, residencias o centros de la tercera edad de distinta categoría o centros no sanitarios y en la misma categoría.

Por otro lado, para sumar puntos en relación a la formación especializada, el tribunal valorará los siguientes aspectos: poseer títulos diferentes de lo necesario para el puesto al que se opta, haber asistido a cursos, seminarios o jornadas relacionadas con la plaza ofertada y contar con alguno de los certificados de valenciano acreditado por la Junta Qualificadora de Coneixement del Valencià (JQCV) u otra homologada.

Además de poseer el título oficial de formación en cuidados auxiliares de enfermería, los candidatos deberán tener la nacionalidad española, y para las personas extranjeras comunitarias y no comunitarias se seguirá lo expuesto en la Ley 7/2007. Es imprescindible haber cumplido los 16 años y no exceder la edad de jubilación forzosa. Otro de los requisitos es no tener ninguna inhabilitación para el ejercicio de la función pública ni tampoco padecer enfermedades que impidan cumplir con las labores del puesto ofertado.

Las personas interesadas en formar parte de la bolsa tendrán que enviar la instancia de solicitud al presidente del consejo de administración de la Residencia Municipal a través del correo electrónico ocupacioresidencia@almassora.es. La petición deberá ir acompañada de una copia del Documento Nacional de Identidad, copia del título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, una autoevaluación de la persona aspirante junto con las copias de los documentos acreditativos de los méritos y, por último, la declaración jurada.

Una vez finalizado el plazo de inscripción, se publicará la lista provisional de personas admitidas y excluidas, junto a la valoración de méritos provisional de los casos aprobados. Se concederá un plazo de 10 días hábiles para la presentación de reclamaciones y, una vez transcurrido este periodo, las solicitudes serán valoradas por el tribunal y se elevará el listado final de personas admitidas y excluidas, así como la valoración definitiva de méritos.

Tanto la lista provisional como la definitiva se publicarán en el tablón de anuncios de la residencia y en la página web municipal www.almassora.es. Finalmente, aquellas personas aceptadas formarán parte de la bolsa de trabajo en la que recurrirá la Residencia para cubrir necesidades temporales de personal.