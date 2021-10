Un aliado del PSOE se posiciona contra los peajes en autovías

La coalición Compromís a la Diputación de Castellón ha recordado en el Gobierno de España que la institución provincial ya aprobó por unanimidad una Declaración Institucional donde se rechazó el pago de peaje a la AP-7, CV-10 y A-23, ante la intención del gobierno de Pedro Sánchez de meter los peajes en las autovías de la provincia de Castellón.

«Desde Compromís solo podemos demostrar nuestro rechazo frontal», ha manifestado el portavoz de la coalición valencianista, Ignasi Garcia, quien ha recordado que «hasta hace nada, nosotros estábamos pagando peajes de la autopista mientras otras autonomías tenían autovías gratuitas».

«Parece una burla hacia los castellonenses y castelloneses que después de haber tenido esa autopista de peaje durante tanto de tiempo, ahora se nos plantea pagar mientras otros territorios han tenido autovías gratuitas más tiempo», ha reiterado Garcia.

En el texto, aprobado el pasado 18 de mayo de 2021, se solicitó en el Gobierno central que quedan exentos de pago los usuarios de las vías «en las cuales hasta hace poco se cobraba peaje, como es el caso de la Autopista AP-7 a su paso por Castellón». Además, también se solicita la aplicación del mismo criterio en la CV-10 y A-23, porque ambas puedan dar servicio de vertebración en las zonas despobladas.

Finalmente, se pidió que el Estado continúe realizando mejoras de infraestructuras necesarias en la provincia como la CV-10, N-232, entre otras, así como las salidas de la AP-7. «No solo es que no hagan las mejoras en accesos necesarias en el AP7, no solo es que no acaban la CV10, es que quieren que volvamos a pagar», han reivindicado desde la coalición valencianista.