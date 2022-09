El PP alerta de inacción de la CHJ en la limpieza de barrancos para prevenir problemas por la gota fría

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha reclamado al PSOE que exija de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que actúe en los barrancos y cauces de la provincia de Castellón para evitar riesgos de desbordamiento con la llegada de un hipotético episodio de gota fría.

La propuesta la defiende el vicesecretario de Desarrollo Sostenible del PPCS, Vicente Tejedo, quien considera “crucial” trabajan “en la prevención”. Una circunstancia “que a la vista de cómo se encuentran barrancos y cauces de nuestra provincia, es evidente que no existe, y que exige que se actúe de inmediato para evitar riesgos a nuestros pueblos”.

Tejedo lamenta que muchos alcaldes, que han reclamado la limpieza con sus propios medios de estos cauces naturales, “se hayan topado con la intransigencia y negativa de una administración pública que, en manos del PSOE, no actúa”. “La Confederación Hidrográfica del Júcar debe atender la llamada de auxilio de unos alcaldes que ven en sus barrancos un potencial riesgo para sus vecinos. Debe asumir sus competencias y limpiar, desbrozar y adecuar los cauces. No hacerlo constituye una amenaza para centenares de vecinos de nuestra provincia que no merecen sufrir bajo el riesgo que provoca el abandono de administraciones que no asumen competencias que le son propias”.

En este sentido, Tejedo, que también es concejal del PP en el Ayuntamiento de Burriana, ha advertido “que a los riesgos del interior se suman los peligros de pueblos que, como el caso del río Anna, en Burriana, son atravesados por un cauce natural que tampoco se limpia”. “En nuestra ciudad es periódica y sistemática la demanda de limpiar el cauce que, abandonado, se convierte en un vergel donde anidan plagas, como las ratas o las cucarachas, y donde se abandonan basuras sin que nadie las limpie”.

En caso de gota fría o DANA (Depresión Atmosférica en Niveles Altos), “que cada año son más frecuentes”, se generan “arrastres del basuras, restos vegetales y otro tipo de residuos desde el interior a la costa”. “Esta acumulación debe evitarse para garantizar la seguridad a las poblaciones que conviven con cauces y barrancos”. “Y esta es una competencia directa del Gobierno de España a través de las confederaciones hidrográficas. No asumir las competencias es poner en riesgo a poblaciones enteras en una muestra de desidia que nos hace daño a todos”.