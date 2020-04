Alcossebre se blinda ante la posible llegada de turistas

Con el fin de controlar al máximo la circulación de vehículos, con motivo de las fechas de Semana Santa, se cortarán físicamente con vehículos policiales todas las vías de acceso a Alcossebre excepto la CV-142, desde la N-340, que será el único acceso a entrada y salida del núcleo. Se realizarán controles policiales durante las 24 horas con presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en esa única zona de paso.

Se impondrá la correspondiente denuncia a todos aquellos ocupantes de vehículos que no tengan motivos sus desplazamientos. A las personas que no tengan su residencia habitual en Alcossebre, además de la correspondiente denuncia, no se les permitirá entrar en la población y se les obligará a regresar a su domicilio habitual.

Del mismo modo, otras poblaciones del litoral de la provincia como Peñíscola u Oropesa del Mar también están procediendo al corte de caminos, utilizando incluso bloques de hormigón, para controlar la llegada de los visitantes cuya segunda residencia está en estas localidades.