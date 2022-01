Alcer Castalia le pide a Sanitat "acelerar" la creación de la unidad de trasplante renal en Castellón

La Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de la provincia de Castellón, ALCER Castalia, considera que el éxito alcanzado por el Hospital General Universitario de Castellón como centro no trasplantador con mejor tasa de donación de órganos de España es “un motivo de gran satisfacción y sobre todo, de felicitación para el equipo de coordinación de trasplantes y para los sanitarios en general, así como de enhorabuena para la sociedad castellonense”, según el presidente de la entidad. Juan Doménech considera que “si ya era evidente la necesidad de la Unidad de Trasplante Renal, estos datos hacen incomprensible que se dilate por más tiempo su puesta en marcha; no hacían falta más pruebas, pero este éxito debe hacer que la Conselleria de Sanidad quite el freno de mano, que no aplica a otros hospitales, y acelere el proceso de una vez”.

Doménech ha querido resalta que el éxito del equipo del Hospital General “tiene aún más valor en tiempos de pandemia, con las difíciles circunstancias a las que hacen frente los profesionales de la Sanidad pública desde hace casi dos años, con una presión asistencial y un cansancio acumulado que merece el máximo reconocimiento de todos”.

En esta línea, el presidente de ALCER Castalia cree que el logro “es el resultado del esfuerzo de muchas personas y de la solidaridad demostrada por los castellonenses, que en los últimos años han situado a nuestra provincia en el podio de los registros de donaciones a nivel nacional”.

La futura Unidad de Trasplante Renal responderá a las necesidades de una de las provincias más solidarias y con mejores índices de donación de España. Cabe recordar que el proyecto ‘hibernó’ durante tres años en un cajón de la Conselleria de Sanidad, por lo que su aprobación en junio de 2021 por el Gobierno de Ximo Puig vino a hacer justicia a un colectivo de pacientes a quienes la Enfermedad Renal Crónica (ERC) los condena a unas tasas de mortalidad del 15% anual. Al hecho de que el trasplante solo es posible en el 20% de los casos, se suma que en Castellón apenas el 10% de las plazas de diálisis son públicas, y ello en una Comunitat Valenciana que con un 35% se sitúa a la cola de España en este aspecto.

ALCER Castalia es una asociación provincial sin ánimo de lucro que desde 1981 lucha por mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad renal y sus familiares, mejorar su adaptación a la enfermedad y a los tratamientos, prevenir y visibilizar la insuficiencia renal crónica y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos. Actualmente, atiende a más de 1.000 pacientes renales a través de sus servicios y actividades, realiza acciones de divulgación y sensibilización en la sociedad y reivindica los derechos de las personas afectadas. ALCER Castalia lidera y asume las campañas de donación de órganos de la provincia de Castellón, aumentando año tras año el número de carnés de donante.