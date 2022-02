PP: "La alcaldesa de Castellón no puede anunciar conciertos en el Puerto y luego eliminarlos de la Magdalena"

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Begoña Carrasco, pide acabar con el desconcierto que ha generado el equipo de gobierno de PSOE, Compromís y Podemos sobre las Fiestas de la Magdalena y, por eso, ayer mismo solicitó la convocatoria de la Asamblea de Fiestas. “La alcaldesa no puede anunciar conciertos en el Puerto para este mes de febrero y luego eliminarlos de la programación de la Magdalena. Otros Ayuntamientos como Valencia o Burriana también han de lidiar con la pandemia, sin embargo, ya tienen claro las fiestas que van a tener y ya están trabajando en el montaje de la infraestructura, caso del vallado de la plaza del Ayuntamiento de Valencia para las mascletás. Pedimos al equipo de gobierno coherencia y sentido común, no vale escudarse en la pandemia por no haber hecho los deberes a tiempo”, explica.

"Precisamente esta incertidumbre, ha llevado a las Gaiatas, a las Collas y a los entes vinculados a reunirse entre ellos para apoyarse mutuamente y salvar la Magdalena sabiendo que el equipo de gobierno les ha trasladado toda la responsabilidad", según Carrasco. “Mientras la alcaldesa se lava las manos, incapaz de asumir ningún tipo de responsabilidad, porque a estas alturas su falta de planificación ha hecho que lleguen tarde, descarga todo el peso en los festeros, gracias a los cuáles Castellón tendrá fiestas ajustadas a la situación sanitaria. Lo que debería haber previsto con antelación el gobierno municipal, si apostara de verdad por nuestras fiestas, lo harán los colectivos que de manera altruista trabajan por la ciudad”, señala.

Y en este sentido, Carrasco añade: “Si el gobierno municipal fue responsable para subirse el sueldo un 50% en cuanto llegaron y de no tocarlo en toda la pandemia, debería ser igual de responsable para organizar unas fiestas de la Magdalena ajustadas a la normativa sanitaria y no trasladar toda la responsabilidad a los festeros. Estamos ante una clara dejación de funciones, Marco sigue la estela de Pedro Sánchez que delegó en las comunidades autónomas toda la responsabilidad de la gestión de la pandemia”.