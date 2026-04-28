La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, exige al Gobierno proteger las Columbretes para que no se llenen de furtivos

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha exigido al Gobierno de España que actúe para proteger las Islas Columbretes. Durante una entrevista en el programa 'Herrera en COPE', ha denunciado la retirada de la vigilancia en esta reserva marina y natural, una situación que, según advierte, la expone a la acción de los furtivos.

No queremos que las islas se nos llenen de furtivos, que al final pongan en peligro un ecosistema" Begoña Carrasco Alcaldesa de Castellón de la Plana

Carrasco ha explicado que ha solicitado personalmente una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pero todavía no ha obtenido respuesta. "No voy a cejar en el empeño hasta conseguir que nos escuchen en Madrid", ha afirmado, antes de añadir la siguiente crítica: "¿No son tan ecologistas en Madrid? Resulta que quitan la vigilancia y desprotegen una reserva marina". Su objetivo es claro: "Defender Columbretes es defender los intereses de los castellonenses".

Inversiones y proyectos de ciudad

En la misma entrevista, la alcaldesa ha repasado otros asuntos de la actualidad municipal, como las obras del TRAM, que permitirán que este verano "pueda llegar a la playa" gracias a una inversión de casi 2 millones de euros de la Generalitat. También ha destacado la remodelación del Mercado Central, un proyecto de 10 millones de euros que busca convertirlo en un "revulsivo turístico y gastronómico" y para el que se ha instalado un mercado provisional en la Plaza Santa Clara.

Sobre la Feria del Libro, ha valorado positivamente su nueva ubicación en el parque de Rivalta, que se decidió por necesidad debido a las obras. Tras batir "récords de participación", Carrasco cree que "la feria ha venido al parque Rivalta para quedarse" si el balance final es positivo.

Sanidad y seguridad ciudadana

Una de las reivindicaciones más firmes de Carrasco es la construcción de un nuevo Hospital General. "Mi monotema, siempre que lo veo [al conseller de Sanidad], es el hospital general", ha reconocido. La alcaldesa asegura que es una infraestructura que "los castellonenses pagamos con nuestros impuestos y que nos merecemos".

En materia de seguridad, ha recordado el apagón de 16 horas que sufrió la ciudad hace un año, un suceso del que "todavía no hay responsable alguno". A raíz de este y otros incidentes, el consistorio ha lanzado la aplicación 'AlertaCAS', una herramienta gratuita para comunicar a los ciudadanos alertas y emergencias en tiempo real, que incluirá un "botón del pánico" para casos de violencia de género.

Mi único color es el verde, el verde castellón y el verde esperanza" Begoña Carrasco Alcaldesa de Castellón de la Plana

Begoña Carrasco, en el programa Herrera en COPE Más Castellón emitido desde la Feria del Libro.

Finalmente, Begoña Carrasco ha reiterado su compromiso de defender los intereses de la ciudad por encima de todo. "He sido muy reivindicativa en la oposición y lo sigo siendo en el gobierno", ha declarado, asegurando que actúa ante "la administración que sea, sea del color político que sea". "Para mí no hay colores, mi único color es el verde, el verde castellón y el verde esperanza de que esta ciudad tenga lo que se merece", ha concluido.