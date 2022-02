La alcaldesa de Benicàssim (PP) acusa a Fernández (Ciudadanos) de "desestabilizar al Gobierno" local

En el Ayuntamiento de Benicàssim, el Partido Popular, la formación con mayor representación, continúa trabajando en poder sacar adelante el presupuesto para este año 2022, pese a que su socio de Gobierno, Ciudadanos, diera por rotas las negociaciones hace una semana. "Ni ha escuchado ni quiere escuchar las peticiones de nuestro partido, solamente las de las concejalías dirigidas por el Partido Popular", algo que desmiente en COPE la alcaldesa, Susana Marqués.

El trabajo realizado para esas cuentas es fruto, según explica, "también de las aportaciones de otros grupos que están en la oposición y que ya han hecho llegar a Alcaldía sus propuestas. Aún estamos esperando a que la señora Fernández nos presente las suyas que, a fecha de hoy, no tenemos encima de la mesa". Añade que no es el caso de otros miembros de Ciudadanos: "No así de otros compañeros de su partido que si trabajan como tienen que trabajar".

Marqués ha desgranado cuáles son las líneas básicas de las cuentas municipales, "después de dos años en los que hemos dedicado nuestro presupuesto a atender a las familias, a las personas; colaborar con la recuperación económica del tejido más importante de Benicàssim como es el tejido socio-económico turístico"

Por ello, tras "destinar 9 millones de euros en dos años para poder mantener las persianas de los negocios abiertos, ahora es el momento de la recuperación. Es el momento de volver a invertir y hacer las cosas que se necesitan en Benicàssim como abrir el CEAM; ampliar el cementerio; asfaltar calles; hacer aceras nuevas; mejorar los espacios públicos y jardines... y todo esto es lo que llevamos en el presupuesto".

En cuanto a las diferencias entre PP y Ciudadanos, Marqués le reclama a la líder de la formación naranja, Cristina Fernández, que se deje de hacer comunicados y presente sus propuestas para estudiarlas y poderlas incluir en el presupuesto. Acusaba a la alcaldesa de dirigir el consistorio de forma autoritaria.

La alcaldesa lamenta en COPE que pretenda desestabilizar al equipo de Gobierno del que forma parte. "Para nada contribuyen a la buena sintonía y que parece que lo único que quieran es desestabilizar un equipo de Gobierno del que forma parte".

Recuerda que 2022 "es un año muy duro; tenemos mucho trabajo por delante y ya llegará el momento de las distancias políticas, de periodos electorales y de cosas que en estos momentos no entran en mi cabeza. En mi cabeza entra trabajar por Benicàssim y por mis vecinos".

También ha explicado que a veces, "gobernar con socios de Gobierno que no están a la altura ni al mismo ritmo de trabajo que funcionamos el resto de personas del equipo es un poco penoso. A mi me da la impresión a veces que voy en un tren, que voy en la locomotora y que tengo compañeros del Partido Popular e incluso del grupo de Ciudadanos, que empujan para que esa locomotora vaya en marcha y cuando alguien planta el remo y no quiere remar, se planta en la arena y hace tapón, las cosas no salen".