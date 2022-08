El alcalde de Les Useres critica la "respuesta tardía" ante el incendio que ha asolado la localidad

El alcalde de les Useres, Jaime Martínez, ha agradecido hoy “la labor que han realizado los efectivos de extinción de todos los cuerpos de seguridad que han trabajado en el incendio forestal que padece la localidad desde el pasado sábado”, si bien lamenta la “respuesta tardía” de “quienes tenían que tomar las decisiones”, una planificación que “podía haber evitado el gran desastre que es el incendio que todavía hoy padecemos, ya que no está extinguido”.





Jaime Martínez se ha expresado así a la hora de hacer “un primer balance” de lo acontecido, “que para les Useres es un desastre ecológico mayúsculo, ya que se ha llevado por delante algunos de nuestros parajes más emblemáticos y reconocidos, no solo por los vecinos, sino también por aquellos que venían a visitarnos, cada vez más numerosos, bien como ocio o como deporte”, caso de la Font de la Ponsa, el Castellet, la Penya Roja o la Traguanta, que se cita hasta en la jota que da nombre a la localidad. “Todo quemado, todo arrasado”, incide el alcalde, en unas llamas que han afectado a casi un millar de hectáreas de parajes naturales.





En este sentido, Jaime Martínez pide “responsabilidades” a la Diputación de Castellón y a la Generalitat Valenciana y exige saber “por qué no se enviaron medios de extinción en cantidad suficiente al primer indicio de fuego”, teniendo en cuenta que “los propios bomberos aseguraron que no tenían medios y que ante la magnitud de las llamas, era imposible detener el avance en los momentos cruciales, es decir, en el inicio”. El alcalde de les Useres tampoco entiende “por qué el puesto de mando se puso en Costur, cuando el término municipal apenas se ha visto afectado por unas pocas hectáreas, ya que era les Useres el que padecía el incendio, obligando a desplazarse cada vez y dificultando el contacto”, ni tampoco “por qué la UME se instaló en l’Alcora, y no en nuestro municipio, cuando disponemos de los medios e infraestructuras necesarios y cuando éramos los que sufríamos las llamas”.





A juicio del alcalde de les Useres, la “reacción” de los mandos políticos solo se produjo cuando las llamas enfilaron destino Llucena y el Penyagolosa. Solo entonces sí se produjo el despliegue de medios técnicos y humanos suficiente, para evitar que el fuego entrara en el parque natural, cosa que nos parece bien, porque para nosotros el Penyagolosa forma parte de nuestra cultura y de nuestro patrimonio ambiental, pero es evidente que nuestros bosques, que merecen la misma protección y atención, no fueron valorados de la misma manera, y los vecinos de les Useres han terminado pagando una descoordinación y una desidia que no merecíamos”, ha añadido.





El alcalde de les Useres, Jaime Martínez, afirma que “todavía es pronto para hacer una valoración de los daños, si bien no vamos a quedarnos de brazos cruzados y vamos a reclamar todo el apoyo al que tengamos derecho para reparar infraestructuras y preparar el terreno para que se pueda regenerar lo más pronto posible”, sin descartar la petición de ninguna figura legal. “Elegiremos la que mejor se ajuste a la situación de nuestro municipio y más beneficie a nuestros vecinos”, ha añadido.





Por último, pone el acento en la “necesidad de cambiar la política ambiental, ya que el nuevo ecologismo de no hacer ni dejar hacer absolutamente nada en los montes los está convirtiendo en un polvorín de consecuencias imprevisibles y de evolución imparable”. “La simple inspección de nuestro incendio sobre el terreno demuestra que aquellas partes que estaba cuidadas y que contaban con intervención humana se han salvado de la quema. Proteger los bosques no es prohibir su limpieza ni impedir la apertura de cortafuegos, es compatibilizar la actividad y la naturaleza para hacerla sostenible y al servicio de todas las partes”, declara Jaime Martínez. “En nuestro término, en la parte incendiada, anidaban especies de águilas reales. ¡Quién sabe la suerte que habrán corrido después de las llamas que hemos vivido en nuestros montes!”, ha concluido Jaime Martínez, reiterando “una vez más, nuestro agradecimiento infinito a los bomberos, a la UME, a la Guardia Civil, a Protección Civil, a Cruz Roja y a cuantos pusieron su granito de arena para que el incendio de les Useres no fuera peor de lo que ya ha sido”.