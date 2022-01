Aicart, presidente de la Fedpecas en COPE: "En el Villarreal no quieren ver al Castellón ni en pintura"

No ha sentado bien en el seno de la afición albinegra que no puedan ir seguidores a la Ciudad Deportiva de Miralcamp el martes 18 a animar a su equipo en el duelo provincial ante el filial del Villarreal.

Según el presidente de la Federación de Peñas del CD Castellón, Fedpecas, Alberto Aicart, “el Villarreal se caracteriza por ser un club que suele dar entradas a todas las aficiones. Lo que no entendemos es por qué al Castellón le ha hecho esto; no entendemos la postura del Villarreal en este partido... además se ha puesto un martes a las 5 de la tarde”.

Y lamenta que desde el Submarino Amarillo no se cumpla con que “los clubes están obligados a ceder una parte de las entradas, otra cosa es que no atiendan a eso y hagan lo que ellos quieran”.

Insta a que el Villarreal “hubiera vendido algunas entradas a parte de la afición para que puedan ir a ver a su equipo. No pedimos nada más”.

“A la Ciudad Deportiva no suele acudir mucha gente. Los abonados también tienen que sacar su entrada para evitar que un abonado del Villarreal se lo pueda dejar a uno del Castellón”.

Según Aicart, el origen es "el partido de hace tres años en el que había más gente del Castellón que del Villarreal en la Ciudad Deportiva”, algo que al club groguet “no le gustó”. Incide en que “es una decisión que no viene al caso”.

La Federación de Peñas del Castellón si que ha contactado con sus compañeros de la Agrupació de Penyes del Villarreal, según sostiene Aicart. “Hemos hablado con gente de la Agrupació de Penyes y ellos tampoco entienden la postura que se ha tomado. Además es un partido que ya se aplazó y era un varapalo ya para la afición del Castellón que sea a las 5 de la tarde”.

Aicart insiste, tal y como señala a COPE que “que menos que 150 o 200 entradas y el que pueda que vaya. No se han dado porque es el Castellón y es el equipo que ellos no quieren ver ni en pintura”.

El Villarreal solo ha cedido 75 entradas al Castellón. Según la entidad vila-realense “por cortesía”, algo que ha sentado muy mal en el entorno albinegro. Aicart insta a la directiva albinegra “a renunciar a ellas y que no te extrañe que renuncie” ya que serían invitaciones para directos y jugadores.

Una situación que la Fedpecas no comparte. “Es algo que no te esperas. Son 75 entradas para el club; no son 75 entradas para la afición”.