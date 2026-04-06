El aguacate se consolida en Castellón como alternativa a los cítricos

El cultivo del aguacate gana terreno en la provincia de Castellón, consolidándose como una de las apuestas agrícolas con mayor crecimiento. Según Celestino Recatalá, presidente de la Asociación de Productores de Aguacates (ASOPROA), la provincia cuenta ya con más de 1.146 hectáreas dedicadas a este producto. "La provincia de Castellón es una de las que más está apostando por el cultivo del aguacate", confirma Recatalá, destacando que las plantaciones locales tienen un buen rendimiento.

Una alternativa rentable

El aguacate se presenta como un sustituto viable frente a los cítricos, un sector afectado por el aumento de los costes para combatir las plagas. El principal atractivo del aguacate es su rentabilidad. "El aguacate en estos momentos tiene un precio aceptable y, lo más importante, los gastos de cultivo se reducen al 50 por 100", explica el presidente de ASOPROA. Esta ventaja económica lleva a que muchos agricultores opten por este cultivo al renovar sus explotaciones.

El sector citrícola se une

Mientras el aguacate crece, el sector citrícola, pilar tradicional de la agricultura provincial, se reorganiza para defender su futuro. Como presidente de la interprofesional Intercitrus, Recatalá explica que se ha logrado un acuerdo histórico para implantar una "extensión de norma". Esta medida permitirá recaudar fondos para lanzar campañas de promoción, algo que no se hacía desde hace más de 20 años, y mejorar la sanidad vegetal para prevenir plagas.

El objetivo es defender la producción local frente a la competencia de países terceros, cuyas importaciones suponen una amenaza creciente. "Tenemos que ser capaces de decir basta ya, vamos a a intentar, por medio de la interprofesional, presionar a la Comisión Europea", afirma Recatalá. La competencia de Marruecos, Egipto, Turquía o Sudáfrica, que comparten temporada y mercado con los productores europeos, complica cada vez más la viabilidad del sector.

Tenemos que ser capaces de decir basta ya" Celestino Recatalá

La nueva estrategia de Intercitrus, que representa a todos los productores de naranjas y mandarinas de España, busca que la Unión Europea realice estudios de impacto antes de firmar acuerdos comerciales que puedan perjudicar a los agricultores comunitarios. "El camino está trazado con la extensión de norma", concluye Recatalá, señalando que esta unidad es clave para ordenar y planificar el futuro de los cítricos.