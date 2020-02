Agricultores culpan a la clase política de la crisis: "Nos han traicionado"

En Vila-real nace una Asociación de Agricultores Independientes que se presenta este miércoles y que buscará extenderse por otros municipios, principalmente de la provincia de Castellón.

Representantes de este colectivo vila-realense culpan de los males a la clase política porque “nos han traicionado y se tienen que dar cuenta de que manda el pueblo", aunque llaman a la conciencia ciudadana para tratar de superar las dificultades que atraviesa el campo: "Aquí hay unas preocupaciones que serán exitosas dependiendo si la gente se conciencia". Para ello, uno de los responsables de esta asociación, Víctor Viciedo, ha publicado un vídeo en el que detalla los problemas que atraviesa el sector agrícola.

Señalan que uno de los problemas es que en Marruecos “la hora al trabajador se le paga por debajo del euro y el salario en Egipto de un agricultor está en menos de 90 euros al mes” y lamentan que “si no pones unos aranceles compensatorios paras equilibrar esos costes de producción, la competencia es desleal. No es posible competir contra eso”.

Otro hándicap son los controles que tienen que superar los productos dependiendo de su lugar de origen. “Nos las hacen pasar canutas por el tema de los fitosanitarios con controles cada vez más estrictos y no interesan hacer esos mismos controles en otros países”.

Y es que alerta la Asociación de Agricultores Independientes que “nos gustaría hacer un llamamiento a toda la sociedad porque nos estamos jugando una autonomía alimentaria; nos estamos jugando empezar a depender de muy pocas personas que están en los terceros países arruinándolos y arruinando a todos para que acabemos dependiendo de ellos”.

“Éste no es un tema agrario; no es un tema de agricultores; no es un tema económico, único y exclusivamente. Es un tema que la gente no tiene que pensar que no va con ellos”.

Las movilizaciones arrancaron hace un año en Castellón y ahora se han extendido a todo el país por que “no es algo que solo afecta a los agricultores de la provincia de Castellón. Afecta a los agricultores de España e incluso de Europa" e indican que "las soluciones que se tienen que dar no tienen que ser parches con subvenciones. Es un problema estructural”

Por último, la Asociación de Agricultores Independientes de Vila-real advierte que “el cabreo es monumental" y secundará la manifestación que el viernes está previsto que recorra las calles de Valencia pese a las diferencias que tienen con los principales colectivos agrícolas por que "reivindican lo que el ministro ha dicho que va a dar y no hay ninguna referencia a países terceros”.