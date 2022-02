Agricultores de Castellón advierten de graves consecuencias para los cítricos

Los miembros de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador muestran su preocupación ante el anuncio realizado por la Consellera de Agricultura, Mireia Mollà, a las organizaciones agrarias y a Intercitrus en relación a su intención de no firmar el acuerdo con el que, cada año, se aprueban las medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos, con las que se evita la pinyolà que afecta gravemente a la clementina.

De hecho, los representantes de la Plataforma per la Dignitat del Llaurador se han reunido hoy en Nules para acordar las medidas que llevarán a cabo al considerar que esta postura de la Consellera puede repercutir en la progresiva desaparición de la citricultura de la Plana. Así pues, en esta reunión también han participado miembros de la Asociación por la Diferenciación y Puesta en Valor de la Clemenules de la comarca de la Plana de la provincia de Castellón.

No obstante, ambas asociaciones exigen a la Consellera de Agricultura que firme este acuerdo, “si no se firma este acuerdo la clementina de la Plana está en peligro, puesto que la desaparición de medidas que regulen la apicultura comporta la aparición de la pinyolà que afecta principalmente a la clementina con la pérdida de su calidad, por la presencia de semillas en el fruto, que conlleva a su vez la no comercialización. De manera que, los efectos para la citricultura de la Plana pueden ser desastrosos”, explica el portavoz de la Plataforma, César Estañol.

Con todo, en los próximos días se remitirá un escrito instando a la Consellera de Agricultura a firmar este acuerdo del mismo modo que se ha hecho en los últimos 27 años; también se solicitará una reunión, con carácter urgente, con la Consellera para tratar este asunto; y se ha acordado también que cada institución local convoque a sus Consejos Agrarios Locales para consensuar mociones que se presentarán en los plenos correspondientes. Así mismo, no se descartan otras acciones que movilicen al sector agrario de la comarca de la Plana.

Ante lo cual, desde la Plataforma per la Dignitat del Llaurador se reitera que “si no se firma este acuerdo la Consellera será la responsable de la desaparición de la citricultura de la Plana”.

Cabe recordar que la Plataforma per la Dignitat del Llaurador está formada por 15 ayuntamientos de la provincia de Castellón (Nules, Borriana, la Vilavella, Vila-real, Castelló, Onda, Almassora, Moncofa, Betxí, la Llosa, Almenara, Xilxes, la Vall d'Uixó, les Alqueries, y Artana); por la organización profesional agraria LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders; las Cooperativas Agrícolas de las poblaciones de Borriana, Nules, Almassora, Moncofa, Onda, y la Vall d’Uixó; el Sindicato Central de Aguas del Rio Mijares; la Asociación de Pozos de Riego de la provincia de Castellón; y por la Asociación de Aplicadores Fitosanitarios de la provincia de Castellón (APLACA). A los que hay que sumar los miembros de la Asociación por la Diferenciación y Puesta en Valor de la Clemenules de la comarca de la Plana de la provincia de Castellón que no pertenecen a la Plataforma como la Caixa Rural Sant Josep de Nules; los comercios citrícolas BAGU, García Ballester y Llombart Group; y las cooperativas de exportación Vallfrut, Cítrics de Nules, SOEX 2 de Moncofa y Artanfrut