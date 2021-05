La afición del CD Castellón clama por la destitución de Juan Carlos Garrido

El CD Castellón tiene pie y medio en Segunda división "B" tras la derrota en La Romareda ante el Real Zaragoza (3-0) y donde el equipo mostró numerosas lagunas, una vez más, y fue incapaz de reaccionar una vez se le puso en contra el marcador.

La mala imagen que viene ofreciendo el cuadro orellut desde la llegada en enero al banquillo de Juan Carlos Garrido solamente ha sido maquillado por los resultados que en las últimas jornadas no han llegado. Tres derrotas consecutivas y solo dos empates en los últimos cinco encuentros han llevado a una caída en picado del Castellón que es antepenúltimo en la clasificación.

La permanencia se sitúa a tres puntos cuando restan seis por jugarse ante el Rayo Vallecano el lunes (21:30 horas) en el estadio Castalia y para finalizar en La Rosaleda de Málaga, donde se materializó el ascenso el pasado verano y en la que será la despedida de un castellonense, de Nules, Sergio Pellicer, del banquillo andaluz.

La situación clasificatoria; los planteamientos; la mala imagen; su no relación con algunos futbolistas; e incluso situar sus preferencias por encima del conjunto, han llevado a que sin finalizar el encuentro ante el Zaragoza y de forma unánime, la afición albinegra reclamara la destitución de un técnico con el que no creyó ni en su llegada para sustituir al que había logrado el ascenso a Segunda división y, anteriormente, una permanenca milagrosa en Segunda "B", Óscar Cano.

Desde la Federación de Peñas del CD Castellón:

Desde FEDPECAS exigimos la inmediata destitución de Juan Carlos Garrido,que no a estado a la altura de este escudo y esta afición Pedimos a los jugadores que se dejen la vida estos dos partidos que quedan para la salvación La provincia no te fallara @cdcastellon PPO https://t.co/FgaZFPbWUl

A aficionados que piden recuperar la dignidad para los dos partidos que restan:

También hay quien se acuerda de Óscar Cano:

Y críticas dirigidas al director general, Jordi Bruixola. Artífice de la incorporación de Garrido y de los cambios habidos en el club en los últimos meses y de cara al futuro.

??????????????

Ese no es nuestro equipo,son https://t.co/5aYo23QpMA un chut entre los 3 palos.

Y ese no es nuestro entrenador., que es un incompetente y no nos representa.

Y nadie da la cara.

Gracias Bruixola. Te has hecho el amo del club, has metido a tu gente,y nos has hundido