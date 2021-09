Se esperan "precipitaciones fuertes pero habrá que esperar a ver hasta qué punto pueden ser muy, muy fuertes"

Atención a las lluvias que pueden ser fuertes o muy fuertes a partir de la próxima noche, e incluso torrenciales en algunas zonas. Aemet activará a medianoche los avisos amarillos en la costa por lluvias y tormentas que serán naranjas, riesgo importante, en el Baix Maestrat entre el mediodía del miércoles y la medianoche.

"Todavía tenemos un aviso superior al naranja, si vemos que la situación se complica", para activar el nivel de riesgo rojo o extremo, en caso de que se cumplan los máximos acumulados de precipitación. De hecho, el director territorial de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana, Jorge Tamayo, explica a COPE que "serán precipitaciones fuertes pero habrá que esperar a ver hasta qué punto pueden ser muy, muy fuertes".

Mucha atención porque las precipitaciones pueden ser más que notables y potencialmente peligrosas. Empezarán ya esta noche las lluvias, "sobre todo, generalizándose a lo largo de mañana y con más intensidad la tarde de mañana y la noche del miércoles al jueves". Y es que "tenemos una situación de mucha inestabilidad y que va a provocar precipitaciones que, especialmente en la zona litoral, pueden ser importantes".

Gota fría

Las lluvias llegan como consecuencia de una Depresión Aislada en Niveles Altos o como conocíamos anteriormente, una gota fría. "No siempre la DANA en si da lugar a lluvia. Cuando se habla de DBANA o de gota fría no se está pensando en la configuración meteorológica, si no en los efectos que se producen".

De hecho, sin gota fría ha habido episodios de fuertes lluvias en las últimas semanas. "Podría volver a ocurrir en la zona norte precipitaciones muy fuertes, pero concretar exactamente el punto o la intensidad de las lluvias con este tipo de situaciones es muy complicado". Avisa Tamayo que "el entorno que tenemos es muy favorable a que pueda haber precipitaciones muy fuertes".