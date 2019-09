Aemet: "La lluvia en la mitad sur esta tarde puede ser muy fuerte"

La previsión apunta a lluvias que especialmente afectarán a la provincia de Castellón a partir del mediodía y que pueden dejar cantidades superiores a los 140l/m2.

Por ello está activado el nivel de riesgo importante en la mitad sur y el riesgo bajo por lluvias de hasta 60l/m2 en el norte. También por tormentas y en el sur por oleaje y viento. Las lluvias serán persistentes y fuertes o muy fuertes.

Las precipitaciones más intensas se desarrollarán a lo largo de la tarde y podrán ser muy fuertes con acumulados que podrían superar los 140l/m2, como explica en COPE el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, aunque nada que ver con las dramáticas lluvias que se han registrado en el sureste peninsular.

"Sobretodo en la mitad sur la intensidad puede llegar a ser muy fuerte, aunque no se esperan las imágenes catastróficas que hemos visto en otros puntos de la Comunidad Valenciana".

Ante el aviso naranja, Núñez explica que "cuando se dan niveles de aviso se espera que se superen los umbrales. Desde luego no significa que vaya a estar lloviendo en todos los sitios de forma simultánea con la misma intensidad". A diferencia del miércoles donde los mayores registros de precipitación se dieron en Almenara, Burriana y Benicàssim, "las lluvias van a ser más organizadas pero no implica que vaya a estar así durante horas. Quizá no afecte a toda la provincia pero si que hay un entorno favorable para que tengamos un episodio de lluvias muy intensas".

Las lluvias en el sureste peninsular han dejado "una situación histórica", según el jefe de climatología de Aemet en la Comunidad Valenciana. "Cuando en otoño calificamos una situación meteorológica como histórica es porque además es catastrófica. Hay mucha energía acumulada; este episodio ha sido muy temprano... al ser más adelantada en el tiempo hay más disposición energética y de torrencialidad que si fuera en octubre o en noviembre".