Se acercan las fiestas de la Mare de Déu de Gracia en Vila-real

Se acercan las fiestas de la Mare de Déu de Grácia en Vila-real. El próximo viernes, 1 de septiembre dará comienzo la semana festiva en el municipio, hasta el domingo 10 de septiembre. Una semana intensa repleta de eventos, conciertos, concursos y actividades. Desde la Junta de Fiestas, Toni Carmona, en declaraciones a COPE Castellón, nos cuenta un poco más acerca de estas fiestas.

Cabe destacar que la programación supera los 200 actos, y como novedades, este año han conseguido traer a la orquesta “Panorama”, considerada la mejor orquesta de España, “llevamos año y medio detrás de ellos y al final, hasta que hemos clavado fechas por parte suya y por parte nuestra, lo hemos conseguido y para Vila-real será un espectáculo único; será espectacular”, así explica Carmona.

Además, desde la Junta de Fiestas, han organizado la bajada de los “Autos locos”, “esperamos que la gente se lo pase lo mejor posible”, detalla Carmona. A parte de las novedades, han pensado en todos a la hora de elaborar la programación, “hemos intentado desde las cuatro comisiones, más comisión de peñas y desde la secretaría técnica, innovar, y que se mantenga en esos más de 200 actos, actos que gusten a todo el mundo y a todas las edades”.

Como hemos mencionado antes, van a ser 10 días muy intensos con gran variedad de actos. Sin embargo, personal público como Toni Carmona no puede estar en absolutamente todos los actos pero dice que va a “intentar ir a todos los actos que se nos reclama; hay que dar presencia”. No deja de ser importante salir a la calle y disfrutar de la compañía de los vecinos junto a mucho entretenimiento, para pasar un día estupendo.

Para todas aquellas personas que quieran adquirir el libro de fiestas, en el Gran Casino, el miércoles y el jueves, tanto por la mañana como por la tarde podrás ir a recogerlo. No obstante, también puedes descargarlo en tu dispositivo móvil a través de un código QR.

Lo más tradicional de unas fiestas son los toros y la gastronomía, y en Vila-real no va a ser menos. “El toro es la fiesta, al quien le guste o a quien no le gusta, es natural, hay diferentes tipos de opiniones pero a fin de cuentas, el toro en Vila-real no sabríamos vivir sin él y es necesario”, Carmona también menciona de parte de quien vienen los toros, “5 de la Comisión de la Junta de Fiestas, 2 de la Comisión de Peñas y 4 de diferentes Asociaciones Taurinas de Vila-real”. En materia gastronómica hay que recalcar el día del all y oli, “antesala para nuestra tradicional chuleta, bien de interés turístico provincial”. A parte, también se montarán cenas y comidas populares.

Recordar los conciertos y bailes más importantes de la programación, Medina Azahara el primer viernes, bailes tradicionales a la plaza, noche de rock el miércoles, música en casales, orquestas y el sábado por la noche, el esperado concierto de Efecto Pasillo.