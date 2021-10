Abogados Cristianos sobre los libros retirados en Castellón: "Los contenidos son auténticas barbaridades"

La última polémica suscitada en la capital castellonense después de que el juez adoptara medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos, ha llevado a que el consistorio se vea obligado a retirar 32 libros que contienen graves insultos y descalificaciones contra diversas religiones. Algunos de los calificativos resultan imposible de reproducir.

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, defiende "la libertad" y llama a que las publicaciones puedan ser adquiridas en librerías, pero no entregadas a alumnos adolescentes. "No vamos a consentir que traten de imponer semejantes contenidos a los menores. El que quiera que los compre".

"Nosotros solo pedimos libertad. Libertad para educar a nuestros hijos, que nos les impongan nada y que no traten de adoctrinarles".

Incluso el Gobierno valenciano anuncia que su intención es no retirar los libros de los centros educativos. Según la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, "El Ayuntamiento de Castellón no tiene competencias sobre los centros educativos, sino la Consellería de Educación, una Administración a la que no se ha interpelado en el auto", por lo que no procederá a acatar el dictamen judicial.

Para Castellanos, tanto Oltra como el ejecutivo presidido por Ximo Puig y el ayuntamiento de Castellón, muestran "su desprecio por todos. Desprecio hasta por la Justicia y su interés por imponer una dictadura en la que haya un pensamiento único y no pueda haber voces divergentes".

Abogados Cristianos insiste en que "las cautelarísimas son firmes" por lo que "si no lo ejecutan ellos, nosotros pediremos la ejecución forzosa".

Según explica Abogados Cristianos, "hay institutos que no han llegado a abrir las cajas con los libros".

Ofensas

Algunos capítulos tienen el título de: "Alá no es grande, Jesús no nos ama"; "El Papa que huyó por amor"... pero hay otros imposibles de reproducir, atacando a obispos y al Vaticano. "Yo en un programa de televisión ayer a las 7:30 de la tarde había cosas que no podría decir y decía: Ay perdón, que yo no puedo decirlas aquí porque estamos en horario infantil, pero entonces tampoco se las puedes repartir a niños".

Para Castellanos, "el contenido de estos libros son auténticas barbaridades. Es lo suficientemente grave, como para que los responsables de su distribución tengan un reproche penal" y concluye que "hemos interpuesto, por el momento, una querella contra la concejala" Verónica Ruiz por "por prevaricación, provocación sexual e incitacion a la práctica sexual a menores de 16 años y delito de odio. Pediremos además al juez que abra además una investigación para esclarecer la posible vinculación de la alcaldesa, Amparo Marco".