Abogados Cristianos pide ejecutar la retirada de libros de institutos de Castellón

La Fundación Española de Abogados Cristianos presenta en el Juzgado de lo Contencioso nº1 de Casetellón una solicitud de ejecución del auto que obliga al Ayuntamiento de Castellón a retirar los libros de institutos públicos que hacen afirmaciones como: "si estás follando con tres gintónics encima, una raya de coca y compartís un porro, eso no es el chemsex, eso es una fiesta de toda la vida", o "vale que te hagas un enema importante de vez en cuando porque quieres ir a una orgía y te conviene saber que no llevas sobrepeso oculto. Una vez, ocasionalmente, no es malo".

La decisión llega tras ver la respuesta de los responsables políticos locales y autonómicos a la decisión judicial de ordenar la retirada cautelar de dichos ejemplares.

Precisamente, las frases textuales mencionadas anteriormente "aparecen en el libro con el que se fotografío la concejal de Cultura de Castellón, Verónica Ruiz, en el acto del pasado lunes, en el que reafirmó su postura sobre la necesidad de mantener dichos ejemplares en los institutos públicos de la ciudad".