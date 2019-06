Abogados Cristianos denuncia la destrucción de la Cruz del Ribalta mediante actos vandálicos

Alerta en COPE Abogados Cristianos de una destrucción paulatina de la Cruz del Parque Ribalta. De hecho, está sufriendo numerosos ataques vandálicos, con lo que ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía. "Están quitando placas de mármol, el revestimiento... no bajamos la guardia proque haya una estimación de medidas cautelarísimas y algunos sectores lo quieran hacer por un subterfugio: No la destruimos porque la Ley no nos lo permite pero lo hacemos por la noche con nocturnidad y alevosía", según explica en COPE la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

Además, el defensor del Pueblo instaba en su día a que el consistorio reforzara la vigilancia policial en la zona para proteger la Cruz. Concretamente, en noviembre de 2018 hacía esta petición al ayuntamiento.

Abogados Cristianos le solicitará al ayuntamiento que "la siga manteniendo como patrimonio que es" de la ciudad

Por todo ello, "hemos puesto una denuncia ante la Fiscalía" y anuncia que va a solicitarse al ayuntamiento que "la siga manteniendo como patrimonio que es" de Castellón de la Plana.

Una resolución del área de Cultura del ayuntamiento de Castellón paraliza temporalmente el derribo de la Cruz del Parque Ribalta fruto de las medidas cautelarísimas aprobadas por la Justicia tras la petición de Abogados Cristianos. Su presidenta, Polonia Castellanos, confía en que la Cruz permanezca en el lugar al ser un símbolo cristiano alejado de cualquier color político.

"Los católicos tenemos derecho a exteriorizar nuestra fe; esa cruz forma parte del patrimonio y no molesta a nadie. Al que le molesta es porque tiene un problema", a la vez que lamenta Castellanos que "no hace daño a nadie. Lleva ahí muchos años hasta que han llegado al Gobierno sectores de la ultra izquierda más radical y han empezado a arremeter contra las cruces".

De hecho, Abogados Cristianos confía en que la Justicia mantenga la Cruz en el Parque Ribalta basándose en autos emitidos en otras comunidades autónomas como Galicia o Navarra.