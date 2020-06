750 efectivos y 200 vehículos, preparados contra el fuego este verano

El presidente de la Diputación, José Martí, el Director General de la Agencia de Seguridad y Repuesta a las Emergencias (AVSRE) de la Generalitat Valenciana, José María Ángel, y el diputado provincial de Bomberos, Abel Ibáñez, han presentado en la sede del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón (CPBC) el Plan de Lucha Contra los Incendios Forestales 2020, que en la provincia de Castellón constará de 750 efectivos, 200 vehículos y 5 medios aéreos (3 aviones Air Tractor y 2 helicópteros dotados de la Unidad Helitransportada de Bomberos Forestales). Se trata de un dispositivo formado por efectivos y medios propios del Consorcio Provincial y medios de la Generalitat, que trabajan perfectamente coordinados y del que forman parte los 9 parques de bomberos de la provincia (4 de profesionales y 5 de voluntarios), la Unidad de Maquinaria Logística (UML) y la Unidad de Voluntarios de Protección Civil de la Diputación, que tiene funciones preventivas y de apoyo logístico. También es importante destacar la Unidad de Mando y Coordinación (UMC), el camión que se utiliza como dentro de mando móvil.

VÍDEO DE CONCIENCIACIÓN

Coincidiendo con el inicio del Plan de Lucha Contra los Incendios Forestales, la Diputación de Castellón ha publicado un vídeo para concienciar sobre la importancia de la colaboración ciudadana en materia de prevención de incendios. En este sentido, el presidente ha señalado que «la campaña de este verano resulta especialmente complicada por la incidencia de la Covid-19 y las medidas sanitarias y de protección que comporta». Además, ha dicho que «la dificultad aumenta porque las previsiones apuntan a un verano seco y caluroso después de una primavera muy lluviosa».

José Martí ha hecho una llamada «a la prudencia del conjunto de la población», argumentando que «tenemos que estar muy atentos para no cometer errores que puedan poner en peligro vidas humanas y nuestro patrimonio natural». Al respecto ha dicho que «disponemos de una masa forestal envidiable y que es tarea de todos cuidarla para que no pase nada». No obstante, «en el caso de que algo suceda, tenemos a los bomberos, que son unos magníficos profesionales, valorados como tales en toda España, según me expresan otros presidentes de diputaciones con los que hablo». De todas formas, ha insistido en que «lo deseable es que no pase nada».

FELICITACIÓN A LOS PROFESIONALES DEL CONSORCIO

En idénticos términos se ha pronunciado el Director General de la Agencia de Seguridad y Repuesta a las Emergencias (AVSRE) de la Generalitat Valenciana, José María Ángel, quien además ha querido felicitar al presidente de al Diputación y al Consorcio Provincial por la gran labor que han seguido realizando los bomberos durante la emergencia sanitaria y el confinamiento de la población. Se refería fundamentalmente “al trabajo desarrollado durante las lluvias del mes de abril, cuando estos excelentes profesionales se emplearon a fondos en zonas del litoral para evacuar personas y minimizar los efectos de las lluvias, en medio de una situación muy complicada”.

2019: EL MEJOR AÑO DESDE 1986

Por otra parte, el presidente de la Diputación ha informado de que en materia de lucha contra los incendios 2019 ha sido el mejor ejercicio desde 1986, ya que únicamente se quemaron 32 hectáreas en la provincia frente a las 376 de 2018 o las 1.704 hectáreas de 2017. El primer semestre de 2020 también arroja resultados positivos ya que se han producido 111 incendios frente a los 265 del periodo enero-junio de 2019 (-58,1%) o los 308 de 2018 (-63,9%).